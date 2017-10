Ako natočiť zúfalo príšerný film? James Franco nám to ukáže pomocou snímky The Disaster Artist, ku ktorej vám prinášame komický trailer

Predstavovať Jamesa Franca asi nebude príliš potrebné, ale v krátkosti si spomeňme, že do povedomia filmového publika sa dostal vďaka snímke Spider-Man (2002) a jej ďalších dvoch pokračovaní, no neskôr sme ho mohli vidieť vo viacerých úspešných filmoch, ako napríklad 127 hodín (2010), Milk (2008), Zrodenie Planéty opíc (2011) a v mnohých iných. So svojím kolegom z brandže, hercom Sethom Rogenom, sa po predošlej spolupráci na rozporuplne prijatom The Interview (2014) či This Is the End (2013), rozhodol pustiť do komediálnej drámy s názvom The Disaster Artist.



V nej sa pozrieme na to, ako sa natáčal v našich končinách neznámy film The Room, mnohými označovaný za jeden z najhorších filmov všetkých čias. Vám síce jeho názov možno nič nevraví, ale v zámorí ide o kultovú záležitosť a jeho tvorca Tommy Wiseau je viacerými kritikmi popisovaný ako novodobý Ed Wood (jeho filmy sa tiež radili do tej nižšej kategórie). Vďaka Jamesovi Francovi a jeho režijnému spracovaniu The Disaster Artist by sme sa humorným spôsobom mali dostať do zákulisia natáčania The Room.



Film sa vyznačuje príšerným scenárom, komickými hereckými prejavmi a plochým dejom, takže na sparodovanie daných negatív bude v The Disaster Artist skutočne veľa priestoru. Prvý trailer v tomto prípade hovorí sám za seba. Scenár pre film napísal Scott Neustadter a Michael H. Weber (500 Days of Summer) a vo filme okrem Jamesa Franca, ktorý na filme participuje ako herec i režisér, a samozrejme Setha Rogena, uvidíme aj Davea Franca, Alison Brie, Zaca Efrona, Josha Hutchersona, Jacki Weaver, Ari Graynor a Jasona Mantzoukasa.





