Filmkult novinky #1: Vojna o planétu opíc vás strhne a nahrnie slzy do očí, Dunkirk je Nolanov najlepší film a z Batmana bude trilógia

Tí, ktorú sú tu s nami dlhšie, si určite pamätajú na naše trailery pre kino program. Vydali sme ich síce len 4 (na každé ročné obdobie), no je možné, že sa s týmto obľúbeným videoobsahom znova vrátime. Dovtedy tu však pre vás máme iný darček. Je nám jasné, že nie každý má čas sledovať denne novinky, filtrovať tie, ktoré ho zaujímajú najviac a taktiež čítať recenzie a dojmy zahraničných kritikov. Obzvlášť, ak denne uverejníme pokojne viac ako 10 článkov, človek sa v tom potom veľmi ľahko stratí. Aj preto sme si pre vás pripravili Filmkult novinky, kde sa okrem aktualít z Hollywoodu dozviete aj to, ako sa nám páčilo War for the Planet of the Apes, ako vnímajú Dunkirk všade po svete, aký dojem na nás zanechal Baby Driver v Karlových Varoch a prečo by ste mali začať sledovať seriál Better Call Saul (prequel k Breaking Bad).



Je nám jasné, že sme mnoho vecí mohli spraviť lepšie. Dúfame tak, že aj vďaka vášmu feedbacku a našej snahe sa o dva týždne vidíme v ešte lepšej forme, dovtedy filmom zdar!