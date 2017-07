LSD nerobí Rickovy a Mortymu dobre, no pre nás divákov to značí ďalšiu psycho vesmírnu jazdu

Bláznivý svet Ricka a Mortyho sa konečne vráti po takmer 2 rokoch. Je až neuveriteľné, ako veľa času potrebujú tvorcovia seriálu a scenáristi Justin Roiland a Don Harmond na to, aby boli s príbehom a dialógmi spokojní natoľko, aby sa mohlo začať s animáciou. Priznávajú, že im písanie trvá stále dlhšie a dlhšie, no rozhodne nechcú skončiť. Pevne verme, že to čakanie za to stáť bude a dočkáme sa ďalšej perfektnej série s nezabudnuteľnými epizódami a momentami. Teraz si už vychutnajte skvelé psycho promo a tešte sa na 30. júl, kedy uvidíme prvú časť novej série. Ako veľmi sa už tešíte?

