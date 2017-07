První trailer k novému filmu od režiséra Faunova labyrintu, Hellboye a Pacific Rim vypráví o lásce mezi němou ženou a děsivým monstrem

Pokud máte rádi fantasy a jste fanoušky filmů Guillerma del Tora (Pan’s Labyrinth, Crimson Peak), určitě vám neunikly ani informace o jeho dalším snímku, který ponese název The Shape of Water. Jeho děj nám byl až do nynějška poměrně zahalený, ale situaci mění první trailer, který dnes uveřejnilo studio Fox. Jak již víme z dřívějška, půjde o podivuhodný příběh, který se bude odehrávat na pozadí studené války v USA v roce 1963. Ústřední postavou bude zaměstnankyně přísně tajné laboratoře (Sally Hawkins), která trpí němotou a její život se radikálně změní v momentě, kdy se svou kolegyní Zeldou (Octavia Spencer) odhalí tajný experiment.

Mimo zmíněnou dvojici si zahrají také Michael Shannon (Revolutionary Road), Richard Jenkins (The Visitor), Doug Jones (Crimson Peak, Hellboy) a Michael Stuhlbarg (Steve Jobs). Guillermu del Toro snímek nejen natočil, ale i k němu napsal scénář společně s Vanessou Taylor (Game of Thrones, Divergent). A jak prozrazují ukázky, pravděpodobně se můžeme těšit na neobvyklý příběh o náklonnosti hendikepované ženy a děsivě vypadajícího tvora sloužícího Američanům jako experiment. Premiéra proběhne v USA 8. prosince (december) letošního roku a nepochybujeme, že premiéra bude později ohlášena i u nás.