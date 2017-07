Svoje obete najprv zabije a potom z nich spraví Snehuliakov. V debutovom traileri mu však po krku idú Michael Fassbender a Rebecca Ferguson

Studio Universal uveřejnilo první trailer k vysoce očekávané adaptaci románu od norského spisovatele Jo Nesbøa. Počin, který ponese název The Snowman, natočil Tomas Alfredson (Let the Right One In) a v hlavní roli se můžeme těšit na Michaela Fassbendera jako detektiva Harryho Holea, který vyšetřuje případ zmizení, jenž by mohl souviset s činností zdánlivě nepolapitelného sériového vraha. Při práci s brilantní náborovou pracovnicí (Rebecca Ferguson) musí Hole stihnout spojit všechny případy, než vrah s netradičními způsoby udeří znovu.

Ačkoli se na první pohled zdá, že postava vraha, který své oběti stylizuje do podoby sněhuláků, nemůže vypadat jinak, než směšně, věříme, že Alfredson je režisér, který i z takového námětu může udělat vážně dobrý snímek. A i když právě uveřejněný trailer působí tak trochu jako standardní detektivní thriller, jeho úroveň zvedají právě jména jako Fassbender a Rebecca Ferguson. Zápletka nás zaujala a severský vizuál se prostě k dobrým detektivkám hodí. Jak trailer zapůsobil na vás? Dáte Sněhulákovi, který v našich kinech premiéruje 12. října (október), šanci?