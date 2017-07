Mimozemšťané provedou invazi na Zemi v remaku kultovního Invasion of the Body Snatchers

Pokud jste vášnivými fanoušky kinematografie a ještě jste neviděli snímek Invasion of the Body Snatchers z roku 1956 (případně remake z roku 1978), měli byst svoji chybu napravit. Tento příběh patří mezi klasiky amerického sci-fi a narážky na něj se objevují v popkultuře i dnes. Od svého prvního zpracování se dočkal již několika remaků a jeho vzrušující námět zjevně stále budí zájem i dnes. Studio Warner Bros. se totiž rozhodlo natočit další verzi a my jen doufáme, že tentokrát už to bude trefa do černého. Že jde o skutečnou dohodu potvrzuje magazín Deadline, podle jehož zdrojů si Warneři najali Davida Leslieho Johnsona, aby k chystanému projektu sepsal scénář. A volba to zřejmě není špatná, neboť Johnson psal scénář i k úspěšnému The Conjuring 2, spojován je i s projektem Dungeons and Dragons a jeho zkušenosti s horory podtrhuje scénář k působivému Orphan.

Invasion of Body Snatchers je původně román od Jacka Finneyho, který se však dostal do povědomí hlavně díky Hollywoodu, který si ho zjevně velmi oblíbil. Jeho příběh vypráví o invazi mimozemšťanů, kteří se soustřeďují na malé městečko, kam kladou lusky, z nichž se pak líhnou lidé. Ne však takoví lidé, jaké byste si představovali. Vždy jde o přesnou kopii někoho, kdo ve městě žije. Jeden po druhém tak místní padají za oběť mimozemským vetřelcům. Problému brzy přijde na kloub místní lékař, který se snaží invazi zastavit. Potíž je však v tom, že ani on ani diváci netuší, kdo je člověk a kdo vetřelec. Tento působivý příběh se nové verze dočkal naposledy v roce 2007, zahráli si v ní Daniel Craig a Nicole Kidman a šlo o těžce průměrný snímek. My doufáme, že tentokrát se zpracování vydaří a dostaneme minimálně tak dobrý film jako remake z roku 1978 s Donaldem Sutherlandem. Těšíte se? A podaří se podle vás poměrně starý příběh zasadit do moderní doby, aby to fungovalo?