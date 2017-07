Adaptace kultovního hororu It dostává rovnou druhý díl! Natáčet se začne už na začátku příštího roku

Filmová adaptace legendární hororové knihy It od Stephena Kinga se poměrně rychle dostala do povědomí nejen hororových fanoušků a momentálně jde o jeden z nejvíce očekávaných hororových počinů letoška. První trailer hravě překonal rekordy ve zhlédnutí, studio o projektu nadšeně básní a nyní vyšla najevo informace, že režisér Andy Muschietti natočí i druhý díl, který bude z pohledu dospělých dětí z dílu prvního. Nepůjde však o žádnou nastavovanou kaši, nýbrž očekávaný vývoj, jelikož kniha od mistra hororu je vyprávěna střídavě z pohledu dětí a jejich dospělých já a tvůrci se komplikovaný příběh rozhodli vyprávět hned pomocí dvojice filmů. Na otázku magazínu Variety ohledně druhého filmu odpověděl režisér Muschietti následovně:



„Bude tomu tak. Scénář pro druhou část budeme mít pravděpodobně někdy v lednu (január) a v ideálním případě bychom začali přípravy na natáčení v březnu (marec). První část je jen o dětech. Ta druhá bude o těchto postavách po 30 letech jako o dospělých s tím, že uvidíte i flashbacky do roku 1989, kdy byli dětmi.“

Režisérovo vyjádření je vlastně několikanásobná dobrá zpráva. Nejenže lze z jeho sebejisté řeči vyčíst, že studio svému projektu velmi důvěřuje, ale také je dobré, že už nyní existuje jasná představa o začátku natáčení na úvod příštího roku. A samozřejmě, pro každého fanouška Kingova románu je to uklidňující zpráva, protože uvidíme příběh kompletně, nikoli jen z poloviny vyprávěné dětmi. A jak se těšíte vy? Plánujete vyrazit do kina na premiéru, která u nás proběhne 7. září (september)?