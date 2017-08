20 najlepších westernov, ktoré musíte vidieť predtým, než zomriete

V našom najnovšom výbere sa zameriame na žáner dnes už možno mŕtvy, ale od samotných počiatkov kinematografie dlhodobo nesmierne populárny po celom svete, western. O mŕtvych samozrejme iba v dobrom a všetky filmy vo výbere sú nielen dobré, ale bez výnimky výborné až vynikajúce. Stali sa právom klasikami. Vynecháme absolútne zásadného zastupiteľa žánru Veľká vlaková lúpež z roku 1902, pretože sa nedávno objavil vo výbere toho najlepšieho z obdobia nemého filmu. Nedôjde ani na mnohé ďalšie slávne tituly, pretože vybrať z niekoľko tisíc zaujímavých príspevkov žánru to najlepšie musí byť nutne sugestívnym rozhodnutím autorov a verte, že častokrát sme pri vynechaní niečoho obľúbeného vyronili nejednu slzu, ale kolty ostali za opaskom (Prestrelka pri OK Corral, Muž, ktorý zastrelil Libertyho Valanceho, Veľké ticho, Mladé pušky, Divoký Django, Osem hrozných...).

Správne, autorov je v tomto prípade netradične viac a dôvod je nasledovný. Redakcia zložená prevažne z mužského osadenstva by sa asi ťažko jednohlasne zhodla na výbere jedného jej člena pre voľbu toho najlepšieho z viac-menej maskulinného žánru a dovolili sme si týmto spôsobom predísť prestrelke nadránom niekde na prázdnom zaprášenom bratislavskom bulvári. Článok dali dokopy dvaja kovboji a rozdelili si ho na obdobie do roku 1960 a po ňom. Rozdeľujúcim článkom reťazca je western westernov Sedem statočných Johna Sturgesa. Sledovanie doporučujeme dopĺňať priebežným čítaním knihy Rozprava o westerne Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku a špeciálneho čísla časopisu KINO/IKON 2/2009, celého venovaného westernu. Pozrite sa teda na našu "zlatú dvadsiatku."

Prepadnutie (Stagecoach, USA, John Ford, 1939)

John Ford a John Wayne, to je synonymum toho najklasickejšieho westernového spojenia a Prepadnutie je ich prvý významný spoločný projekt. Máme tu všetky Fordove režijné charakteristiky. Kovboji v konfrontácii s indiánmi, dlhé jazdy kamery popri cválajúcich koňoch s dostavníkmi a zbesilé prestrelky v behu na pozadí krásnej prírodnej scenérie. Plus dokonale prepracovaná psychológia postáv a premyslené dialógy. Ničím iným ani nemožno náš rebríček začať. Nevynechajte oboch Johnov ani v ďalších klasikách, ako Rio Bravo alebo Rio Grande.

Jazda do Ox-Bow (The Ox-Bow Incident, USA, William A. Wellmann, 1943)

Westernový predchodca 12 rozhnevaných mužov, ale namiesto štyroch stien tu máme celú americkú divočinu. Ide o psychologickú súdnu drámu bez akcie a prestreliek, napätie však môžeme krájať dýkou. Zaslepená túžba po spravodlivosti, alebo iba uspokojenie vlastnej krutosti? Existencionálne dilemy spoločne riešia režisér William A. Wellman a herci Henry Fonda a Anthony Quinn. Výhodou môže byť aj krátka stopáž činiaca 75 minút. Jeden z najmenej tradičných zástupcov žánru vo výbere.

Červená rieka (Red River, USA, Arthur Rosson, Howard Hawks, 1978)

Western nie je iba o strieľaní, čo je zrejmé už z pomenovania obyvateľov divokého západu. Tých volali kovboji (cowboy) preto, lebo sa starali viac o kravy ako o prestrelky na ulici popri saloone a bordeli. John Wayne sa snaží usadiť a založiť ranč, neskôr vyráža s niekoľkými tisíckami kráv na mohutnú cestu naprieč krajinou do Missouri. Okrem Waynea tu exceluje Montgomery Clift ako jeho adoptívny syn. Rozhodne sa vyhnite násilne kolorovanej verzii, táto road movie je očarujúcejšia v čiernobielych odtieňoch.

Poklad na Sierra Madre (The Treasure of the Sierra Madre, USA, John Huston, 1948)

Amerika a zlatokopectvo, to v minulosti patrilo k sebe. Poklad na Sierra Madre z názvu sa vydajú hľadať traja (ne)podarení lúzri a najviac nás zaujme ten v podaní Humphreyho Bogarta. Právom dvoma oscarmi ocenený "poklad" žánru môžeme chápať aj ako predzvesť neskoršiej talianskej "špagetti" vlny s podobnými typmi charakterov. Režisér John Huston a Bogart spojili sily napríklad ešte v legendárnom Key Largo, ale do pozornosti dávame aj Hustonov moderný western Mustangy s Marilyn Monroe, Clarkom Gableom a Montgomerym Cliftom.

Na pravé poludnie (High Noon, USA, Fred Zinnemann, 1952)

Na pravé poludnie Freda Zinnemana môžeme smelo nazvať najväčším experimentom v dejinách westernu. "V priamom prenose" sa odohrávajúci boj miestneho šerifa za vlastnú česť, svoje mesto a jeho obyvateľov trvá v reáli presne toľko, koľko minút je zobrazený na plátne. Film vrcholí, hádate presne, na pravé poludnie. Konečne tu máme v dôležitej úlohe aj vlak (pretože nielen dostavníky patrili k žánru) ako veľmi dôležitý dejotvorný prvok. V hlavných úlohách sa predstavili Gary Cooper, Lloyd Bridges a Grace Kelly.

Johnny Guitar (USA, Nicholas Ray, 1954)

Názov filmu Johnny Guitar trochu klame, pretože jeho hlavnou hrdinkou je žena. Majiteľka saloonu s uhrančivými očami Joan Crawford začína boj s mužským svetom o svoje právo na svete a najmä o svoj pozemok. Johnny Guitar je silný ako antická tragédia alebo shakespearovská dráma. Zápas o pozemky medzi skupinami bielych osadníkov môžeme chápať ako chytrú ironickú hru, keďže tie pôvodne patrili samozrejme indiánom. Nicolas Ray nakrútil toto významné dielo rok pred vznikom Rebela bez príčiny, vďaka ktorému sa stal nesmrteľným.

Čierny deň v Black Rock (Bad Day at Black Rock, USA, John Sturges, 1955)

Prvý moderný western v našom výbere sa oohráva v roku 1945 a bol nakrútený o desať rokov neskôr westernovým špecialistom Johnom Sturgesom. V hlavnej úlohe vojnového veterána sa prestavuje Spencer Tracy. Zápletka je pre žáner typická. Do zapadlého mestečka Black Rock prichádza osamelý hrdina John MacCreedy a vyvolá nevôľu samozvaných miestnych vládcov. Právo tu nefunguje práve podľa americkej ústavy a každý narušiteľ statusu quo je neželaný, pretože by mohol odhaliť jeden starý a zabudnutý zločin. Tracy sa tu konfrontuje napríklad s Leeom Marvinom alebo Ernestom Borgnineom.





Muž z Laramie (Man from Laramie, USA, Anthony Mann, 1955)

Režisér Anthony Mann a herec James Stewart nakrútili spoločne niekoľko vydarených diel. Za vrchol ich spolupráce môžeme označiť Muža z Laramie. Will Lockhart pátra po obchode so zbraňami. Dostáva sa na ranč svojrázneho starého rančera a jeho nepodareného syna a musí čeliť aj indiánom. Ambivalentné postavy, scenár plný prekvapení a shakespearovské vyznenie robia z filmu nezabudnuteľnú klasiku. Nenechajte si ujsť od tejto autorskej dvojice ani kúsky, ako Winchester 73, Odhalená stopa alebo Vzdialená zem.

Stopári (The Searchers, USA, John Ford, 1956)

Stopári sa dostali spomedzi všetkých westernov histórie medzi absolútnu topku najlepších filmov všetkých čias najvyššie. Po Prepadnutí tak ide o ďalšie výnimočné dielo dvojice Ford/Wayne. Charizmatický herec tu hrá netradične (z väčšej časti) zápornú postavu, najmä vďaka rasizmu voči indiánom a posadnutosti. Ethan Edwards sa vydáva na dlhú cestu za záchranou netere unesenou Komančami. Ako sa zachová v momente, kedy uvidí člena svojej rodiny vychovávaného indiánmi? Za zmienku stojí aj Fordov Ford Apache, kde patrí Wayne k postavám kladným a indiánov obhajujúcich.

Veľká zem (The Big Country, USA, William Wyler, 1958)

Mohutný, takmer trojhodinový opus Williama Wylera nás privádza na obrovský ranč Henryho Terrilla. James McKay v podaní Gregoryho Pecka sem prichádza so svojou snúbenicou Patriciou (Jean Simmons) a stáva sa svedkom hlboko zakoreneného nepriateľstva dvoch rančerov, dlhodobo bojujúcich o právo na miestnu vodu pre svoj dobytok. Krásne zábery prírody, hviezdne obsadenie, skvelý scenár a dokonalé finále sú dôvodom, prečo je tento western aj v našich končinách tak obľúbený. Vďaka patrí aj tunajším televíziám, Veľkú zem pravidelne vysielajúcich už od dôb socializmu.

Sedem Statočných (Magnificent Seven, USA, John Sturges, 1960)

Bolo ich sedem a stali sa legendou. Remake samurajskej klasiky Akiru Kurosawu Sedem samurajov ukázal, že keď je prerábka dostatočne odlišná, dokáže sa zapísať do histórie rovnako nezmazateľným písmom ako originál. Boj siedmych pištoľníkov s presilou banditov, terorizujúcich malú mexickú osadu, je úžasným dielom. Neuveriteľne silný casting, perfektné tempo a geniálny hlavný motív z pera Elmera Bernsteina sú hlavnými dôvodmi úspechu. Škoda, že minuloročná verzia sa zďaleka takto dobre nepodarila. Stále je však na tom lepšie než priame pokračovania pôvodného filmu a televízny seriál.

Dobrý, zlý a škaredý (The Good, the Bad and the Ugly, Taliansko/Španielsko, réžia: Sergio Leone, 1966)

Ukončenie slávnej dolárovej trilógie, ktorá redefinovala žáner. Podľa krajiny vzniku sa tento trend nazýval spaghetti - westerny. Boli pomalšie, atmosférickejšie a drsnejšie než americké predobrazy. Clint Eastwood tu vo svojej najikonickejšej úlohe opäť žiari a tentoraz má pri sebe rovnako výrazných prihrávačov v podobe Lee Van Cleefa a Eli Walacha. Množstvo nezabudnuteľných scén, geniálna hudba Ennia Morriconeho, neopakovateľná atmosféra, veľká dávka humoru a dokonale vygradované finále. Proste dokonalý filmový zážitok, ktorý nestarne a prekonáva aj prvé dva diely Pre hrsť dolárov a Pre hrsť dolárov navyše.

El Dorado (USA, Howard Hawks, 1966)

Z množstva spoluprác legendárnej dvojice Hawks/Wayne je práve táto najlepšia. Príbeh šerifa a jeho zástupcov snažiacich sa ochrániť mesto pred zlosynmi je klasický, no body sa tu naberajú inde. Tým prvkom je chémia medzi ústrednými postavami. Ústredné kvarteto (Wayne, Robert Mitchum, James Caan a Arthur Hinnicut) sa v totiž v mnohom doťahuje aj na vyššie spomínanú legendárnu sedmičku. Prekvapivo veľké množstvo humoru necháva spomenúť, že režisér sa okrem tohoto žánru najviac preslávil tzv. screwball komédiami. Na svoje si však takisto prídu aj milovníci prestreliek.

Vtedy na západe (Once Upon a Time in the West, Taliansko/USA, réžia: Sergio Leone, 1968)

Po mimoriadnom úspechu dolárovej trilógie sa Leone presťahoval do Ameriky, svoj rukopis však nezmenil. Komplikovaný príbeh pomsty, vykúpenia a obchodov s pozemkami poňal svojim tradičným štýlom. Nádherné dlhé zábery doprevádzané legendárnou Morriconeho hudbou vygradované do prestreliek, ktoré majú neuveriteľnú intenzitu. Duel Charles Bronson versus Henry Fonda vo svojej prvej zápornej úlohe je tak vyvrcholením jedného z najlepších filmov všetkých čias. V čase premiéry sa však nestretol s komerčným úspechom.

Divoká banda (Wild Bunch, USA, réžia: Sam Peckinpah, 1969)

Divoký západ sa mení a hrdinami sa namiesto zločincov stávajú muži zákona. Posledná jazda bandy psancov je najslávnejšou americkou odpoveďou na drsnejšiu taliansku školu. Sam Peckinpah tu naplno ukazuje svoj autorský dotyk. Obrovská brutalita, spomalené zábery a neuveriteľný strih. Všetci hlavný hrdinovia by boli v tradičnom westerne zápornými postavami a podľa toho aj výsledok vyzerá. Úvodný a záverečný masaker sú nezabudnuteľné a obe patria k najikonickejším a najcitovanejších akčným scénam kinematografie.

Butch Cassidy a Sundance Kid (Butch Cassidy and Sundance Kid, USA, George Roy Hill, 1969)

Prvý z dvojice legendárnych kúskov Redford/Newman/Hill sa stal okamžite klasikou. Dvojica desperátov na úteku pred spravodlivosťou si okamžite získa vaše sympatie. Cesta za slobodou je plná napínavých aj vtipných situácií a až do legendárnej záverečnej mrtvolky, nespomalí. Zaujímavosťou je, že Robert Redford pomenoval svoj festival práve po postave, ktorú tu stvárňuje. Predchodca všetkých buddy movies si vystrieľal štyroch Oscarov a titulná pieseň Raindrops Keep Fallin' on My Head je populárna doteraz.

Malý veľký muž (Little Big Man, USA, Arthur Penn, 1970)

Stodvadsať ročný beloch, vychovaný indiánmi, rozpráva svoj životný príbeh. Počas neho sa odohráva takisto nechvalne známa genocída pôvodných obyvateľov Ameriky. Takmer dva a pol hodinová snímka svojou štruktúrou pripomína neskoršieho a populárnejšieho Forresta Gumpa. Narozdiel od Zemeckisa však nie je tak hladivý. Popri množstve humoru sa totiž nebojí ukázať aj odvrátenú tvár osídľovania divokého západu. V hlavnej úlohe tejto klasiky exceluje tradične skvelý Dustin Hoffman.

Tanec s vlkmi (Dances with Wolves, USA, Kevin Costner, 1990)

Režijný debut hereckej hviezdy bol vo svojej dobe obrovským hazardom. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia bol žáner mŕtvy a trojhodinový epos o indiánskej kultúre neznel ako dobrý nápad. Každému totiž v hlave zneli dve slová. Nebeská a brána. No Costnerov opus magnum našťastie osud mimoriadne nákladného prepadáku nenasledoval. Risk sa vyplatil a mimoriadnu kvalitu ocenili diváci a sedemkrát aj Oscarová Akadémia. Nádherný veľkofilm s množstvom vynikajúcich scén, z ktorých vyčnieva najmä úchvatný lov na bizóny.

Nezmieriteľní (Unforgiven, USA, Clint Eastwood, 1992)

Zabijak na odpočinku William Munny, po jedenástich rokoch opäť sadá do sedla. So svojimi dvomi partnermi sa vydáva získať odmenu za zabitie dvoch kovbojov. Doba sa však zmenila. Majstrovské dielo hereckej a režisérskej legendy demýtizuje divoký západ a ukazuje, aký bol v skutočnosti. Pištoľníci si svoje činy nezakladali na žiadnych hrdinstvách ani poézii. Bolo to iba množstvo alkoholikov strieľajúcich svojich protivníkov zozadu. Temný, pomalý a strhujúci film, ozdobený skvelými hereckými výkonmi Morgana Freemana, Richarda Harrisa, Gene Hackmana (oceneného Oscarom) a samotného Eastwooda.

Tombstone (USA, George P. Cosmatos, 1994)

Po obrovskom úspechu dvoch vyššie spomenutých klasík začal western opäť ožívať. Vzápätí ho však opäť pochoval obrovský neúspech Costnerovho Wyatta Earpa. O osudoch najslávnejšieho šerifa divokého západu vznikol ten istý rok aj tento konkurenčný projekt. Vďaka úžasnému hereckému obsadeniu a nepoľavujúcemu tempu vznikla výborná žánrovka, radiaca sa k tomu najlepšiemu z novej éry. Zabudnutá pecka, ktorú terajšia generácia tridsiatnikov pravidelne rotovala vo svojich videoprehrávačoch.

Bonus: Limonádový Joe aneb koňská opera (Československo, Oldřich Lipský, 1964)

Na záver sa pozrime aj do našich saloonov. Nepije sa tu whisky, ale kolaloková limonáda a panuje v nich kráľovská zábava. Oldřich Lipský sa nikdy netajil obdivom k americkej žánrovej tvorbe a viackrát jej parodickou formou zložil výbornú poctu (Adéla ješte nevečeřela, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Tajemství hradu v Karpatech). Jeho westernový počin patrí už dávno k tuzemskému zlatému fondu a za hranicami získal dokonca ešte väčší ohlas než u nás.

