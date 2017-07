Kingsman 2 ohuruje skvelým trailerom plným humoru a cool akcie. V kinách nás čaká ďalšia neuveriteľne nabitá show

20th Century Fox práve vydalo úplne nový trailer pre očakavané pokračovanie hitu Matthew Vaughna - Kingsman: The Golden Circle. Necenzurovaná úkážka nám odhaľuje množstvo nových informácií a záberov na čele s navrátilcom Harrym (Colin Firth), Channingom Tatumom, Pedrom Pascalom a záporáčkou v podaní skvelej Julianne Moore. Akciou nabitý trailer sa opäť nesie v znamení výborne zvoleného hudobného doprovodu a naše očakávania sú azda ešte vyššie ako tomu bolo pri prvých záberoch. September sa zrazu zdá príliš ďaleko.

Pokračovanie Kingsman s podtitulom The Golden Circle režisérsky aj scenáristicky zastrešil Matthew Vaughn a okrem vyššie spomínaných hercov sa môžete tešiť aj na Halle Barry, Jeffa Bridgesa, Marka Stronga či Eltona Johna. Premiéra nás čaká 29. septembra 2017.

A čo nás vlastne v pokračovaní čaká? Ako už napovedá samotný trailer o pár riadkov vyššie, na začiatku filmu bude zničená centrála Kingsman a celý svet sa razom stane rukojemníkom tajomnej zločineckej organizácie vystupujúcej pod názvom The Golden Circle (alebo ak chcete, Zlatý kruh). Na jej čele stojí nesmierne inteligentná kriminálnička Poppy (oscarová Julianne Moore, známa z filmov ako Still Alice, Hunger Games či Big Lebowski). Tá bola podľa všetkého v minulosti známou americkou celebritou, no v určitom momente sa v nej niečo zlomilo a vybrala sa tak na dráhu zločinu. Momentálne žije v úzadí vo svojom honosnom zábavnom parku PoppyLand.

Eggsymu (Taron Egerton), Merlinovi (Mark Strong) a Roxy (Sophie Cookson) tak nezostáva nič iné, ako sa vydať do Spojených štátov, kde operuje spojenecká špionážna organizácia s názvom Statesman. Aby toho nebolo málo, tak agentúra sídli v priestoroch texaskej pálenice alkoholu. V novom dobrodružstve tak uvidíme, ako si naši hrdinovia siahnu až na úplné dno síl, budú nútení prekonávať svoje vlastné limity a spolupracovať s druhou organizáciou, aby spoločne porazili bezohľadného nepriateľa. Iba tak totiž môžu zachrániť svet, čo sa pre nášho obľúbeného Eggsyho stáva už tak trochu zvykom.