Svet Marvelu: Opis epického traileru pre Avengers: Infinity War, spolupráca Strangea so Star-Lordom a potvrdenie veľkolepej akčnej scény

Comic-Con je síce ešte len pred nami a Marvel si pre nás chystá hodinu a pol dlhý panel, už po D23 vám však môžeme prezradiť množstvo zaujímavostí a detailov zo sveta MCU. Vítame vás teda pri ďalšom diele Čriepkov zo sveta Marvelu, pričom už teraz vám oznamujeme, že pripravujeme aj samostatnú časť zaoberajúcu sa budúcnosťou Spider-Mana, Venoma a celej tej spolupráce medzi Marvelom a Sony. Dnes sa však pozrieme na Infinity War. Režiséri Joe a Anthony Russo totiž na D23 (ide o každoročnú obrovskú výstavu štúdia Disney) ukázali prvé zábery z filmu a herci spoločne s tvorcami odpovedali na mnoho otázok. Bez ďalších zbytočných rečí sa do toho teda pustíme.

Captain America sa musí skrývať pred zákonom, nechal si narásť bradu a údajne sa z neho stal Nomad. Ide o jeho alter ego, kedy zahodil štít a kostým a bojoval proti zločinu trochu inakším spôsobom. Vo filme však Cap nebude za oponou príliš dlho. Spolu s ostatnými Avengermi budú musieť hodiť svoje nezhody rýchlo za hlavu, keďže na nich čaká hrozba, akej ešte nikdy nečelili. Na Zem prichádza Thanos spolu so svojou armádou, aby získal všetky Infinity Gems a ovládol tak galaxiu. Nebude však sám, kto na modrú planétu z vesmíru dorazí. Tešiť sa môžeme aj na Strážcov Galaxie. Ich postavy mali vo filme veľa voľnosti a tvorcovia sa snažili zachovať ich správanie a atmosféru z ich prvých dvoch filmov. Ich režisér a scenárista James Gunn im taktiež napísal niektoré dialógy.

Čo sa chémie medzi postavami týka, nováčikmi sú hlavne Doctor Strange a Spider-Man. Zatiaľ čo druhý menovaný sa už s Avengermi stretnúť stihol, Stephen bude v partii celkom nový. Dosť si sadne práve s mladým Petrom Parkerom, čomu má dopomôcť aj fakt, že žijú v rovnakom meste. Prvýkrát si s nimi vo filme pokecá aj Winter Soldier aka Bucky. Sebastian Stan totiž oznámil, že v Black Pantherovi skutočne nebude vystupovať a odmrazia ho až pri príchode Thanosa. Aj on je pritom členom epickej bitky, ktorá by mala trvať minimálne pol hodinu a pravdepodobne sa jej zúčastnia všetci Avengeri a hrdinovia, ktorí sa v MCU predstavili (až na Wasp, tá sa objaví až v Avengers 4).



V oboch dieloch sa objaví Thanos v podaní Josha Brolina. Ten potvrdil očakávané, a teda, že všetkých 5 kameňov nekonečna (Infinity Gems/Stones) získa až v Avengers 4. Na jeho plnú silu si teda ešte chvíľu počkáme, no hrdinom nepochybne zatopí aj bez nich. Máme tu však aj smutnú správu. Hrdinovia asi nebudú umierať v takom množstve, ako by sme si priali. Sám Paul Bettany (Vision) prezradil, že kvôli odobratiu Infinity Gem z jeho hlavy ešte Vision ako taký umrieť nemusí. A keď sa už nevyužíva takáto priama cesta, ako zlikvidovať aspoň pár hrdinov, obávame sa, že sa so smrťami bude šetriť. Snáď sa ale mýlime. A možno sa viac zabití dočkáme až v Avengers 4. Veľkolepé uzavretie 4. Fázy pritom ešte nemá ani hotový scenár.

Thanos však na získanie Infinity Gems nebude sám. Iste, bude mať so sebou armádu, ale potrebuje aj generálov. Tieto pozície zastúpi Black Order, pričom vo filme pôjde rovno o Thanosove deti (vzhľadom na počet detí ide nepochybne o rodinný typ). Sám Mad Titan má byť hlbšou postavou s emóciami, inteligentným zmýšľaním a psychológiou. Ťažko sa tomu verí, keďže ide o marvelovku, ale radi sa necháme prekvapiť. Postavy sa volajú nasledovne: Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebony Maw a Black Dwarf.

Ako čerešničku na torte tu pre vás máme opis traileru. Pôjdeme skratkovito, takže nečakajte štylistický vrchol mojej redaktorskej kariéry. Všetko to začína so Strážcami galaxie, ktorí pri lete vesmírom doslova vrazia na vznášajúceho sa Thora. On bude pravdepodobne tým, kto ich privedie späť na Zem. Scarlet Witch sa uhýba bielemu výboju energie a zamilovane pozerá na uväzneného Visiona. Loki kráča pomedzi hordy mŕtvych tiel a predáva niekomu Tesseract. Peter Parker je v autobuse, vidíme detail na jeho ruky, kedy sa mu postavia chlpy - spider sense. Iron Man je vo vesmíre a hovorí Strážcom galaxie: „Máme jedinú výhodu: on letí za nami“. Black Panther a WInter Soldier sa chystajú do bitky. Za chrbtom majú armádu Wakandy. Star-Lord bojuje s Thanosom. Skáče pritom po kúzelných platformách, z ktorých hrajú hity rokov minulých. Vytvára ich Doctor Strange.

Black Widow je blondína, z tieňa vystupuje zarastený Captain America a Spider-Man v obleku z konca Homecoming vraví Tonymu, že je mu to ľúto. Trailer sa končí s pohľadom na Thanosa, ktorý vďaka sile Infinity Gauntlet premieňa Mesiac na meteority a zhadzuje ich na Avengerov so slovami, že môžu utekať, no porážke neuniknú. Kedy uvidíme trailer my, je záhadou. Je však možné, že nikdy, respektíve uvidíme niečo úplne iné. Predsa len, viackrát už odznelo, že návštevníci Comic-Conu dostanú vždy darček, ktorí my na internete neuvidíme. Kto vie, možno sa niečo dostane z Comic-Conu už o pár dní. Premiéry Avengers 3 a Avengers 4 sa dočkáme 4. mája 2018, respektíve 3. mája 2019. Režíruje bratské duo Anthony a Joe Russo (Winter Soldier, Civil War) podľa scenára Christophera Markusa a Stephena McFeelyho (celá trilógia Captain America). Ďalšie informácie o deji nájdete tu.

PS: Hulkbuster je späť!

Na záver tu pre vás máme výpis potvrdených, možných a s určitosťou neprítomných postáv v Avengers: Infinity War, za ktorý ďakujeme portálu Collider.

Potvrdení:

Robert Downey Jr. – Tony Stark/Iron Man Chris Evans – Steve Rogers/Captain America Chris Hemsworth – Thor Mark Ruffalo – Bruce Banner/Hulk Scarlett Johansson – Natasha Romanoff/Black Widow Jeremy Renner – Clint Barton/Hawkeye Anthony Mackie – Sam Wilson/Falcon Paul Rudd – Scott Lang/Ant-Man Paul Bettany – Vision Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff/Scarlet Witch Don Cheadle – James Rhodes/War Machine Benedict Cumberbatch – Doctor Strange Tom Holland – Peter Parker/Spider-Man Karen Gillan – Nebula Pom Klementieff – Mantis Chris Pratt – Peter Quill/Star-Lord Zoe Saldana – Gamora Dave Bautista – Drax Bradley Cooper – Rocket (hlas) Vin Diesel – Groot (hlas) Josh Brolin – Thanos Tom Hiddleston – Loki Sebastian Stan – Bucky Barnes/Winter Soldier Chadwick Boseman – Black Panther Danai Gurira – Okoye Benedict Wong – Wong Cobie Smulders – Maria Hill Benicio Del Toro – The Collector Peter Dinklage – ?



Možní/špekulovaní Samuel L. Jackson – Nick Fury Brie Larson – Captain Marvel Gwyneth Paltrow – Pepper Potts Jon Favreau – Happy Hogan Jeff Goldblum – The Grandmaster Martin Freeman – Everett K. Ross Marisa Tomei – Aunt May

Neprítomní

Defenders

Evangeline Lilly – Hope van Dyne/Wasp

Samozrejme, s postavami ako Abomination sa neráta, takže zoznam nehovorí o skutočne všetkých možných postavách. Skôr sa zameral na tie najrelevantnejšie