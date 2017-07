Séria Saw je späť! V debutovom traileri plnom krvi sme svedkami návratu vražedného psychopata s jediným cieľom - trestať

Séria Saw je spať so svojím ôsmym zárezom. Ten nesie jednoduchý názov Jigsaw a asi vám netreba vysvetľovať, na čo sa bude zameriavať. Režijne naňho tentokrát dohliadnu bratia Peter a Michael Spieringovci, ktorí majú na svojom konte napríklad sci-fi horor Daybreakers a zahrajú si v ňom Laura Vandervoort (Smallville), Hannah Anderson (Shoot the Messenger) a napokon aj Tobin Bell (Saw). Nech ste už mali akýkoľvek názor na Jigsawove nekonvenčné hry v minulosti, vyzerá to tak, že na ne môžete zabudnúť. Najnovší diel sa totiž očividne bude snažiť priblížiť klasickým moderným hororom. My musíme priznať, že to nevyzerá až tak zle. Čo vy na to? Premiéra je naplánovaná na 27. október.

