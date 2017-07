Kráľovská rodina Inhumans nebude čeliť iba hrozbám zvonka, ale aj z vlastných radov. Čerstvý trailer zároveň láka na veľkolepý IMAX zážitok

Od prvého oficiálneho traileru, ktorým sa predstavil komiksový seriál Inhumans, neubehol ešte ani jeden celý mesiac a my sa už môžeme pokochať ďalším. Treba ale podotknúť, že za to môže najmä momentálne prebiehajúci Comic-Con v americkom San Diegu. Túto udalosť si totiž nenechá ujsť takmer žiadne väčšie filmové či televízne štúdio, ktoré sa chce so svetom podeliť o nové informácie a zábery z nadchádzajúcich projektov. Zo spolupráce medzi Marvel Entertainment a televíznou stanicou ABC tak vzišla celkom nová ukážka pre Inhumans, a to plná hromadou doposiaľ nevidených záberov. Musíme sa ale priznať, že ani táto nás o kvalite seriálu veľmi nepresvedčila. Názor si však urobte sami.

Čo sa samotného príbehu týka, vieme stále iba veľmi málo. Snáď len toľko, že kráľovská rodina Inhumans bude roztrieštená armádou, no nejakým spôsobom sa jej podarí uniknúť na Havaj, kde sa dočká prekvapivej interakcie s pestrým svetom a okolitým ľudstvom, ktoré rodine môžu dokázať, že za záchranu nestoja iba tamojší obyvatelia, ale dokonca celá planéta Zem.

Herecké obsadenie disponuje menami, ako napríklad Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ken Leung, Ellen Woglom, Sonya Balmores či Mike Moh, no a prvú sériu vytvorí celkom osem epizód, pričom tá úvodná dorazí na televízne obrazovky 29. septembra (září) 2017. Navyše, exkluzívna dvojdielna premiéra bude premietaná v IMAX sálach už 1. septembra. Pre viac informácií o seriáli a jednotlivých postavách klikajte sem. Aký máte názor na Inhumans po druhom plnohodnotnom traileri? Určite sa s nami podeľte o vaše názory v komentároch.