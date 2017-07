Thor, Hulk a Loki spoločne bojujú proti silám, ktoré chcú zničiť ich domov v úžasnom traileri na jednu z najočakávanejších marveloviek

Thor: Ragnarok vyzeral vábivo už od svojho prvého traileru. Bola v ňom skvelá chémia, šialené farby, dostatok humoru, akcia... Jednoducho všetko čo od klasickej marvelovky čakáte. Najnovšia ukážka však filmu nasadila akýsi punc štýlovosti a nám sa tak dôvera v Taiku Waititiho zdá sa, skutočne vyplatila. Čo môžeme čakať? Ako sme vás už v našom dlhom vlákne článkov informovali, Thor: Ragnarok prinesie do tejto série pár menších zmien a tým nemyslíme len nový zostrih Chrisa Hemswortha. V prvom rade by sme sa mali dočkať o niečo ťaživejšieho príbehu, v ktorom dostane Thor riadnu príučku, jeho kladivo Mjolnir skončí rozdrvené na kúsky on sám zostane uväznený na cudzej planéte. Podobný "kopanec" môže očakávať aj Thorov rodný Asgard, no dúfame, že nebude zničený úplne do základov. K starej partii sa pripoja aj nového postavy (ako napríklad Grandmaster, Hela či Valkyrie) a Hulkove reakcie v jeho zelenej "monštróznej" podobe budú taktiež značne odlišné (vzhľadom na to, že sa v nej nachádza až príliš dlho).



Film režíruje Taika Waititi (Hunt for the Wilderpeople, What We Do in the Shadows) a môžeme sa tešiť na staré aj nové mená, akými sú napríklad Chris Hemsworth (Thor), Cate Blanchett (Hella), Mark Ruffalo (Hulk/Bruce Banner), Tom Hiddleston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge), Jeff Goldblum (The Gradmaster), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Jamie Alexander (Sif) a zopár ďalších. Thor: Ragnarok v našich kinách očakávame 2. novembra (listopad) 2017. Ako sa vám pozdáva trailer?





