Rick a jeho spojenci zahajujú krvavú vojnu proti Neganovi v akčnom, intenzívnom a poriadne dlhom traileri pre 8. sériu The Walking Dead

Celosvetovo nesmierne populárny zombie seriál The Walking Dead má za sebou v týchto chvíľach už poriadne množstvo epizód, pričom absolútne nič zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by mala jeho televízna púť v dohľadnej dobe skončiť. A to aj napriek tomu, že tento projekt už rozhodne nie je tým, čím býval kedysi. Nič to ale nemení na skutočnosti, že na Comic-Cone sa aj tentokrát zišlo množstvo fanúšikov, ktorí si spoločne so seriálovými hercami či tvorcami prišli vychutnať The Walking Dead panel, kde sa okrem najnovších informácií o ôsmej sérii dočkali aj vôbec prvých záberov. Dokonca prostredníctvom päťminútového, poriadne akčného traileru, ktorým sa teraz môžeme pokochať aj my.

Ôsma séria by sa mala podľa dostupných informácií menej sústrediť na Alexandriu a očakáva sa aj viac príbehových zvratov či nečakaných udalostí. Navyše, známa americká televízia AMC sa nechala počuť, že všetky postavy (resp. skupinky) sú momentálne vo verejnom konflikte, takže sa navzájom dobre poznajú a ich karty sú jasne vyložené na stole. Jednotlivý hrdinovia teda vedia, čo od seba môžu očakávať a tým pádom by sa mal dej o čosi viac zrýchliť.

Jednoducho povedané, tvorcovia sľubujú otvorenú vojnu, menej zbytočnej vaty a rôznych dejových odbočiek. Ako veľmi sa im ale podarí tieto slová dodržať, to zistíme až 22. októbra (října) 2017, kedy sa svojej premiéry dočká prvá epizóda už v poradí 8. série. Mimochodom, tá bude obsahovať celkovo 16 epizód. Ako sa vám pozdáva plnohodnotný oficiálny trailer? A myslíte si, že sa seriálu podarí po prepade v priebehu siedmej série opäť zvýšiť sledovanosť? Určite nám dajte vedieť v komentároch.