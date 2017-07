Paradémoni sa snažia podrobiť si našu planétu, no Justice League to nemôže nechať bez odozvy. DC hrdinovia vedení Batmanom vyrážajú do boja

Batman v Superman síce nedopadol úplne na jednotku, Zack Snyder má však teraz šancu na reparát. Snáď pri Justice League dá spomenúť na kvalitu Man of Steel či Watchmen. Bruce Wayne znovu objavil svoju vieru v ľudstvo a spolu s Wonder Woman (Gal Gadot) začína dávať dohromady tím superhrdinov. Chýbať nebude Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) a Flash (Ezra Miller). Spoločne budú čeliť hrozbe blížiacej sa z ďalekého kozmu - vojská generála Steppenwolfa (Ciarán Hinds) už totiž klopú na dvere.

Na scenári makal Chris Terrio (Argo, BvS) a herecké zostavenie doplní Amy Adams, ktorá opäť stvárni Lois Lane, J. K. Simmons ako komisár Gordon, Willem Dafoe v role Atlanťana Nuidisa Vulka, Billy Crudup alias otec Flasha Henry Allen, no a objavia sa aj staré známe Amazonky - Connie Nielsen ako Hippolyta a Robin Wright v úlohe Antiope. Nebude chýbať Jeremy Irons ako verný komorník Alfred a svoju rolu v udalostiach by mal zohrať aj Jesse Eisenberg v úlohe maniakálneho Lexa Luthora. Trailer pôsobí patrične epicky a remeslo má Snyder skrátka v ruke. Dostaneme teda tentokrát tímovku, z ktorej budú nadšení diváci aj recenzenti? Justice League dorazí do slovenských a českých kín 16. novembra (listopad) 2017.