Zvyšok tretej série Fear the Walking Dead sa ponesie v znamení hrôzy. Podľa oficiálneho traileru sa však dočkáme najmä sporov medzi ľuďmi

Ak patríte k priaznivcom seriálu Fear the Walking Dead, teda mladšieho televízneho súrodenca projektu The Walking Dead, tak už určite netrpezlivo očakávate druhú polovicu tretej série, ktorá sa vráti o necelé dva mesiace. Po odvysielaní v poradí siedmej a ôsmej epizódy totiž nastala klasická pauza, takže divákom neostávalo nič iné, než počkať na zverejnenie nejakej tej ukážky. Jednej krátkej sme sa síce dočkali, išlo však iba o akýsi klip z nadchádzajúcej deviatej časti.

Všetky fanúšikovské nádeje sa tak upierali smerom k americkému San Diegu, kde sa momentálne koná obrovská udalosť s názvom Comic-Con. A ako už podľa samotného názvu článku dozaista viete, priadneho oficiálneho traileru sme sa skutočne dočkali. Tá však kladie oveľa väčší dôraz na ľudí a ich vzájomné konflikty, než na nemŕtvych, čo dozaista nesadne každému. Koniec koncov, posúďte sami.

A čo nám príbeh ponúkne v ďalšej osmičke epizód? Nuž, hlavná dejová linka sa podľa tvorcov znova zameria na ranč, no a v tých vedľajších sa môžeme tešiť najmä na Stranda (Colman Domingo) a Danielom (Rubén Blades). Druhý menovaný by sa mal vrátiť na vodnú priehradu, kde bude po boku Loly (Lisandra Tena). Seriál do konca tretej série údajne pripraví divákov na stretnutie všetkých postáv, ku ktorému by malo dôjsť na samom konci.

Nie všetko ale prebehne v úplnom pokoji. Máme očakávať niekoľko stretnutí za podivných a násilných podmienok. Taktiež uvidíme, ako sa Madison (Kim Dickens) vysporiada s rančom, na ktorého pozemku sa ocitnú v nebezpečenstve. V závere už iba dodáme, že deviata epizóda tretej série sa na obrazovky americkej stanice AMC vráti 10. septembra (září) 2017. Čo hovoríte na najnovšiu porciu záberov? A ktorý z vyššie spomínanej dvojice zombie seriálov máte radšej?