Znepokojivých náznakov pribúda. Naozaj sa Ben Affleck plánuje rozlúčiť s rolou Batmana v DCEU?

Obsadenie Bena Afflecka do úlohy Batmana spočiatku vyvolalo medzi fanúšikmi veľkú vlnu nevôle. Potom však dorazil Batman v Superman. O tom filme si môžete myslieť čo chcete, ale neodškriepiteľným faktom ostáva, že Affleck divákov presvedčil a jeho výkon patril k tým niekoľkým kladom, na ktorých sa zhodnú snáď všetci. A nič na tom nezmenila ani mimoňská nominácia na Zlatú malinu.

Hollywoodom však už dlhšie cirkulovali neoverené správy, že Affleck je dosť sklamaný z toho, akým smerom sa celé DC univerzum uberá. Alebo konkrétnejšie - BvS to schytal od kritikov, tí si následne podali aj Suicide Squad. Reputáciu univerzu zachraňovala Wonder Woman, kde sa však Affleck ako Batman neobjavil. A nikto nemôže zaručiť, že sa Zackovi Snyderovi naozaj podarí s Justice League bodovať. Rovnaké podozrivé pohyby zaznamenala sólovka The Batman. Ben Affleck ju mal pôvodne režírovať, produkovať a (spolu)napísať. Zároveň vyhlásil, že sa do snímky nepustí, kým scenár nebude naozaj perfektný. Po nejakom čase režisérsku stoličku prenechal Mattovi Reevesovi (Vojna o planétu opíc), ktorý oznámil, že Affleckov scenár putuje do koša a začína sa od nuly. Vzhľadom na to, že budovanie univerza sa nevyvíja úplne ideálne, asi nikto nemôže Affleckovi zazlievať isté znechutenie (ide len o náš pocit, alebo v teaseri na Justice League naozaj pôsobí nejako smutne?).

Pravdaže, svoju rolu môže zohrávať aj vek. Benovi ťahá na 45. Nezdá sa, že je to veľa, ale pokiaľ sa má upísať hneď niekoľkým desiatkam filmom do budúcna (nehovoriac, že sólovka Batmana by mala byť prvým dielom trilógie) a pokiaľ si k tomu prirátame jeho možnú nespokojnosť s DCEU, je asi jasné, že by možno dal radšej prednosť vlastným projektom. Warner Bros. samozrejme oficiálne svoje stanovisko nemení, ale začínajú sa ozývať hlasy, že v štúdiu už zahájili hľadanie prípadného Affleckovho náhradníka. Toby Emmerich z Warner Bros. sa k tomu vyjadril: „Ben je náš Batman. Milujeme ho ako Batmana. Chceme ho pri našich projektoch udržať tak dlho ako len dokážeme.“

Iste, nikto nečaká, že správu, že v štúdiu reálne zvažujú preobsadenie Netopierieho muža, budú Warnerovci pompézne vytrubovať do sveta. A možno naozaj ide len o plané fámy. Pokiaľ by sa však ukázalo, že Affleck naozaj končí, asi by nás tento fakt (po všetkých tých náznakoch) príliš nezaskočil. Myslíte si, že Ben naozaj zamáva Batmanovi? Ako na vás v tejto role zapôsobil a chceli by ste, aby po ňom žezlo naozaj prebral niekto iný?