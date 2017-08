Ospevovaná Annabelle 2 od režiséra Lights Out vyzerá ako teror z vašich najhorších nočných môr. Presvdečiť vás o tom môžu desivé ukážky

Aj keď väčšina trailerov pre druhý spin-off o vraždiacej bábike využívala množstvo klasických hororových klišé, z jednotlivých záberov bolo cítiť isté množstvo slušného filmárskeho remesla. My sme dúfali, že nás David F. Sandberg (Lights Out) nesklame a prvotné ohlasy kritikov nás v tom iba podporili. Annabelle: Creation si odniesla prekvapivo slušné známky od kritikov z etablovaných webov, ako napríklad Collider, Hollywood Reporter, The Wrap či Variety, pričom sa všetci zhodujú, že Sandbergovi sa podarilo oddialiť sa od bežných trápnych hororových ohratostí, pričom ale stavil na jednoduchosť. Jeho film je vraj skutočne strašidelný, čo určite do istej miery dokazujú aj dve nové ukážky, ktoré vám týmto článkom prinášame.

Pôjde o prequel k prvému dielu (ktorý bol sám prequel ku Conjuringu). Tentokrát nám tvorcovia rozpovedia príbeh výrobcu bábik a jeho manželky. Tí veľmi radi vo svojom dome privítajú milú mníšku Charlotte a niekoľko detských sirôt. A jeden z manželových výrobkov - desivá bábika Annabelle - si už vyhliadla nové obete. Herecky sa môžeme tešiť na Mirandu Otto (LOTR), Stephanie Sigman (SPECTRE), Talithu Bateman (The 5th Wave), Lulu Wilson (Ouija: Origin of Evil, Deliver Us from Evil), Philippu Coulthard (After the Dark), Grace Fulton (Badland), Samaru Lee (Foxcatcher, The Last Witch Hunter) a Anthonyho La Pagliu (Without a Trace). Na Slovensku a v Česku si Annabelle: Creation odbije premiéru 10. augusta (srpen) 2017.