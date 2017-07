Mestečko Hawkins zo Stranger Things má poriadny problém. Vracia sa síce Eleven, ale s ňou aj obrovská príšera

Po mesiacov a týždňoch teasovania sme sa dočkali. Plnohodnotný trailer pre seriál, ktorý sa minulý rok prehnal Netflixom a získal si srdce snáď každého diváka, vyzerá ešte lepšie než naposledy. Nová séria sa bude odohrávať približne rok po starých známych udalostiach z prvej osmičky epizód. Vidíme, že Will sa zo svojej návštevy sveta Upside Down vôbec nezotavil a práve on bude akýmsi spojením medzi mestečkom Hawkins a obrovskými monštrami, ktoré ho terorizujú minimálne v jeho predstavách. Alebo je spoločným menovateľom Eleven, ktorú vidíme v posledných sekundách? Necháme sa prekvapiť. Vychutnajte si skvelý trailer plný mrazivej halloweenskej atmosféry a pamätajte, že 27. október (říjen) bude tým vyvoleným dňom. Do pozornosti vám ešte samozrejme dávame vlákno, kde sa dozviete všetky podrobnosti, novinky a zaujímavosti.

