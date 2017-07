Bizarný surrealistický horor Kuso bude plný temnoty, čierneho humoru, nechutných záberov a atmosféry šialenstva

Napísať o bizarnom surrealistickom horore Kuso, že je zvláštny, by bolo asi slabým vyjadrením. Ale pokiaľ ste oboznámení s tvorbou animátora Davida Firtha (Salad Fingers) tak asi viete, že nemáte očakávať úplne "normálny" zážitok. Práve Firth totiž spolupracoval na scenári. O réžiu sa postaral hudobník Flying Lotus (vlastným menom Steven Ellison) a v hlavných úlohách sa objavia Hannibal Buress (Neighbors), Anders Holm (The Mindy Project), Tim Heidecker (Tim and Eric Awesome Show) či muzikant George Clinton.

Príbeh bude zobrazovať následky najstrašnejšieho zemetrasenia v Los Angeles. Režisér nám ponúkne pohľad na šialené životy preživších, ktorí zažívajú psychedelické halucinácie v štýle Davida Cronenberga či Davida Lyncha. Tvorcovia nebudú šetriť temnotou, bizarným humorom, rýchlymi strihovými prechodmi a prvkami koláže. Svoju rolu zohrá aj práca s hudbou. Tú dodajú napríklad Aphex Twin či Akira Yamaoka.

Kuso sa premietal na tohtoročnom festivale Sundance a odniesol si výrazne polarizujúce recenzie. Niet však pochýb, že fanúšikovia surrealisticky ladených diel si prídu na svoje. Okrem traileru si môžete vychnutať aj takmer kompletnú úvodnú trojminútovku zo samotného filmu. Kuso by mal byť v súčasnosti dostupný na platforme Shudder.