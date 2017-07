Erotika a drsná akcia sa vracia v tretej sérii skvelého seriálu Outlander. Prvý trailer naznačuje, že sa opäť máme na čo tešiť

Outlander je multižánrovým projektom, spájajúcim historickú fikciu, fantasy, romantiku a v neposlednom rade drámu. Časovo je zasadený do obdobia neúspešných jakobitských povstaní. Do deja vstupuje od prvého dielu hlavná postava armádnej zdravotnej sestry Claire, ktorá sa pohybuje v dvoch odlišných časových obdobiach, čím sa do seriálu dostávajú mnohé science-fiction prvky. Outlander od stanice Starz (American Gods) nám začiatkom apríla priniesol lákavý teaser, ale až v posledných dňoch sme sa konečne dočkali aj plnohodnotnej upútavky so všetkým, čo k nej patrí.



Z hereckých predstaviteľov máme možnosť vidieť mená, ako Caitriona Balfe (Podfukári, Hra peňazí), Sam Heughan (seriál Any Human Heart, A Princess for Christmas), Tobias Menzies (seriály Game of Thrones, The Night Manager) a iných. Premiéry novej série sa dočkáme 11. septembra (září) 2017. Páčili sa vám predošlé sezóny? A čo vravíte na upútavku k tej tretej?











