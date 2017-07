Tohtoročný Comic-Con predviedol neuveriteľný nášup trailerov a noviniek. Ohúril Thor s Hulkom, Stranger Things, Westworld či Justice League

Comic-Con v San Diegu, jedna z největších událostí pro fanoušky fantasy, sci-fi, komiksovek a hororů, je za námi. Od středy minulého týdne až do neděle bavil tento velkolepý festival tisíce fanoušků nabitým programem. Kromě panelů s herci, režiséry a tvůrci nejrůznějších seriálů a filmů, na nichž padaly vtipné hlášky a zajímavé novinky, jsme se ale dočkali i nových záběrů a prvních trailerů k nejočekávanějším žánrovým počinům. Dle očekávání si pro sebe největší pozornost sebraly sobotní panely Marvelu a Warner Bros., ale během těch pár dní jsme se dočkali tolika novinek a ukázek, že jsme se rozhodli dát to nejdůležitější dohromady a sepsat pro vás shrnutí toho, co jsme na letošním Comic-Conu mohli vidět.

FILMY

Thor: Ragnarok

Očekávaná marvelovka nám nabídne tíživější příběh. Thor přijde o své pověstné kladivo Mjolnir a skončí uvězněný na cizí planetě. Těšit se můžete i na pořádně rozzuřeného Hulka a nové postavy, kterými budou Grandmaster, Hela či Valkyrie. Film premiéruje už 2. listopadu 2017 a my jsme zvědavi, jak si režisér Taika Waititi s látkou poradil. Zatím to vypadá velmi slibně.

Ready Player One

Legendární režisér Steven Spielberg se svým novým počinem vrací do svých oblíbených 80. let. Příběh bude vyprávěn v roce 2044, kdy je Země přelidněna a zpustošena, a tak lidé utíkají do virtuální reality OASIS. Pvní ukázky jsou navíc plné referencí na parádní osmdesátky, včetně Iron Gianta a Deloreana z Back to the Future.

Justice League

Týmovka od DC už pomalu klepe na dveře, a tak se dalo očekávat, že se dočkáme nějakých těch nových záběrů. A rozhodně to stálo za to. Tým superhrdinů v čele s Batmanem, Wonder Woman, Aquamanem, Cyborgem a Flashem se musí postavit hrozbě vojska generála Steppenwolfa a zatím to působí řádně epicky.

Death Note

Prvního traileru jsme se sice nedočkali, ale Netflix alespoň uveřejnil poměrně dlouhý klip z filmu. V něm figuruje bůh smrti Ryuk a Light, hlavní hrdina snímku. Tato adaptace slavné japonské předlohy si odbude premiéru už 25. srpna a my jsme nesmírně zvědavi, jak si s tak kultovním materiálem Američané poradí.

Bright

Fantasy skloubené s realitou, ve kterém potkáte elfy, víly či orky přichází s trailerem, který dokazuje, že se můžeme těšit na bohatou humornou složku a akci. Film natočený Davidem Ayerem s Willem Smithem v hlavní roli uvidíme v prosinci letošního roku.

Pacific Rim: Uprising

Akční nálož nám nabídne druhý díl rozporuplně přijatého filmu Guillerma del Tora. Tentokrát se režijní taktovky ujal Steven S DeKnight a vypadá to, že dostaneme akční nálož. Vůbec první teaser je koncipován jako meta-propagační materiál, který vyzývá lidi, aby se přidali k rezistenci vůči monstrům a připomíná, že dvojka Pacific Rimu hodlá svému předchůdci udělat čest. Tak jsme zvědavi.

Jigsaw

Série Saw je po dlouhých letech čekání zpátky a my jsme napnutí k prasknutí, jak to dopadne. Po několika plakátech a novinkách dostáváme první plnohodnotný trailer a zatím to nevypadá vůbec špatně. Pevně věříme, že si tvůrci opravdu dali záležet a restart série se bude kvalitativně držet spíše prvních dílů série.

Kingsman: The Golden Circle

Kromě Tarona Egertona, Marka Stronga a Sophie Cookson se v pokračování geniálně zábavného filmu setkáme i s Halle Barry, Jeffem Bridgesem nebo Eltonem Johnem. Kromě nabitého hereckého ansámblu nás navíc čeká i příběh, který přímo vybízí ke spoustě akce. A tomu napovídá i trailer okořeněný skvěle padnoucí hudbou.

The Lego Ninjago Movie

Pokud vám, podobně jako nám, také učarovaly filmové lego postavičky, určitě se těšíte na jejich další zářez. Posledně to bylo Lego Batman, které nám natrhlo bránice a mi nepochybujeme, že se budeme dobře bavit i u dalšího filmu. Ten bude vyprávět o šesti bojovnících pod vedením Mistra Wu, kteří se musí spojit, aby porazili hrůzostrašného Garmadona.

SERIÁLY

Stranger Things

Jeden z nejoblíbenějších originálních seriálů Netflixu pobláznil stovky tisíc fanoušků svou první sérií a od té doby všichni netrpělivě čekáme na novinky a první ukázky k té druhé, která se blíží mílovými kroky. Tvůrci nás na Comic-Conu překvapili nejen čerstvým trailerem, ale i trojicí nových herců, jmenovitě jde o Paula Reisera, Dacre Montgomeryho a Sadie Sink. Reiser s zahraje vládního úředníka, Sink se připojí ke skupině chlapců a Montgomery popsal svoji postavu jako „lidského antagonistu“.

Westworld

Originální seriál, který nás uchvátil v loňském roce se dočká nové série v roce 2018. Tvůrci Jonathan Nolan a Lisa Joy však potěšili všechny fanoušky už nyní a v rámci Comic-Conu uvolnili první trailer, který nám sice prozrazuje jen velmi málo, ale každý se určitě rád prostřednictvím nových záběrů vrátil do světa, kterým se prochází Man in Black.

Preacher

Po nepříliš zdařilé první série dorazila ta druhá, která více kopíruje události komiksu a podle ohlasů je zatím skutečně kvalitativně lepší. Stále je však před námi 8 epizod a nový trailer nabitý černým humorem by vás měl přesvědčit, že stojí za to.

The Defenders

Sigourney Weaver v novém traileru hraje záporačku, která se pokouší zničit New York. Proti ní však stojí parta superhrdinů, mezi nimiž to také pořádně jiskří. Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist a Daredevil na vás čekají ve vlastním seriálu už 18. srpna (august).

Walking Dead

I přes výrazné nedostatky si seriál o zombie apokalypse stále udržuje pevnou diváckou základu, a tak se dočkáme i 8. série. Tvůrci slibují méně dějových odboček a vaty, více příběhových zvratů a zrychlení vyprávění. Zda svá slova vyplní napoví překvapivě dlouhý, pětiminutový, trailer.

Fear the Walking Dead

Ani fanoušci mladšího bratříčka Walking Dead nemusí smutnit. Spin-off seriálu o zombie apokalypse má momentálně přestávku v polovině třetí série a na druhou půli by nás měl nalákat nově uvedený trailer. V něm se dozvídáme, že se hlavní pozornost bude upínat zejména na lidi a jejich vzájemné konflikty.

Game of Thrones

Patříte-li mezi fanoušky tohoto epického seriálu od HBO, jistě už máte za sebou první epizody nové série a těšíte se, kam se bude příběh ubírat dále. Napovědět vám může i trailer z Comic-Conu, který je doplněn o několik dosud neviděných záběrů.

Inhumans

Ani nejnovější trailer k této spolupráci Marvelu a televizní stanice ABC nás příliš nepřesvědčil o kvalitě tohoto počinu. O střetu královské rodiny Inhumans a armády toho zatím moc nevíme. Doufejme, že nás přesvědčí samotný seriál, který premiéruje 29. září (september).

American Horror Story

V pořadí již sedmá série oblíbeného hororového počinu od televizní stanice FX se na Comic-Conu dočkala hned trojice teaserů. Jako obvykle nebylo z děje nic prozrazeno a kochat se tak můžeme jen vizuálními hrátkami. Spolu se záběry byl navíc odhalen i podnázev nové série: American Horror Story: Cult.

Star Trek: Discovery

Příznivce vesmírného sci-fi Star Trek jistě potěšily i nové záběry k prequelovému seriálu. V nich můžeme vidět souboj mezi Klingony a Federací.

The Gifted

Univerzum X-Menů se letos opět o něco rozšíří. Na scénu přichází nový seriál o dvojici teenagerů, kteří zjistí, že mají mutantské schopnosti. Jejich otec je shodou okolností člověkem, který proti mutantům bojuje a postupně je zavírá do vězení. Po zjištění, že jeho děti jsou jedněmi z nich přichází dilema.

The Flash

Příběh o nejrychlejším superhrdinovi se už na začátku října (október) dočká čtvrté série. V nových ukázkách jsme svědky snahy jeho přátel, kteří bojují po událostech třetí řady o jeho návrat.

Vikings

Dalších 20 epizod seriálu Vikingové nás čeká už koncem listopadu (november) a podle nejnovějších ukázek to bude opět brutální jízda. Hlava kutálející se trailerem napovídá, že tady se na nikoho brát ohledy nebudou.

NOVINKY

Největší rozruch pravděpodobně spustilo prohlášení Bena Afflecka, který s nechal slyšet, že s rolí Batmana s ním máme počítat i nadále. Konkrétně se vyjádřil těmito větami: „Budu velmi upřímný. Batman je zkur*eně nejlepší část světa. Jsem nadšený z toho, co dělám.“

Během panelu Foxu Noah Hawley, tvůrce skvělého seriálu Fargo, oznámil, že natočí sólovku Doctora Dooma .

. Na internet unikly první záběry z Avengers: Infinity War, které jeden z diváků natočil na skrytou kameru.

na skrytou kameru. Paramount přeházel premiéry svých filmů. Přednost dostal nový Aronofsky a Clooney, další Cloverfield uvidíme až v roce 2018.

premiéry svých filmů. Přednost dostal nový Aronofsky a Clooney, další Cloverfield uvidíme až v roce 2018. Universal pracuje na novém Van Helsingovi a chystá se do něj zlanařit Channinga Tatuma

Channinga Tatuma Warner a DC oznámili plány na animované filmy až do roku 2019. Těšit se můžeme na Death of Superman nebo Suicide Squad: Hell to Pay.

ZÁVĚREM

Ani letošní Comic-Con nás nezklamal a kromě haldy informací jsme se dočkali opravdu velké spousty nových záběrů. Hned několik našich oblíbených filmových a seriálových projektů zde dostalo prostor a nám nezbývá než opět tiše závidět těm, kteří se na jednu z největších filmových akcí mohli dostavit osobně. Jaké novinky nebo ukázky vás osobně potěšily nejvíce? Stál podle vás letošní Comic-Con za to?