Trailer pre 5. sériu Vikingov sa nesie v znamení krvi, zrady a bratovražednej občianskej vojny

Z poslednej série Vikingov sme síce nadšení neboli, no to sa môže zmeniť príchodom tej s poradovým číslom päť. Na Comic-Cone bolo počas ich panelu poriadne rušno, keďže svoje posledné zbohom prišiel povedať Travis Fimmel v kostýme klokana a fanúšikov nakoniec dostal do varu aj nový trailer. Ten sľubuje množstvo vecí a vyzerá to tak, že karty sa ešte poriadne zamiešajú. Predsa len počujeme Lagerthu (Katheryn Winnick) hovoriť o blížiacom sa „konci nášho sveta". Ďalšou novinkou je to, že tvorca Michael Hirst má s 5. sériou také epické plány, že jej premiérová epizóda bude mať stopáž rovné dve hodiny. Vikingovia sa vrátia na obrazovky už 29. novembra (listopadu). Čo hovoríte na nový trailer?

