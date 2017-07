Druhá epizóda 7. série Game of Thrones potešila divákov krvavou akciou, návratom starých postáv a výrazným posunom v príbehu

Nasledujúci článok obsahuje množstvo spoilerov. V prípade, že ste najnovší diel nevideli, rozhodne neodporúčame čítať ďalej.

Ak patríte medzi divákov, ktorí si po úvodnej epizóde povedali, že síce sa na ňu dobre pozeralo, ale nepriniesla vôbec nič nového, druhá časť vám raz dva napraví chuť. Začíname trocha pomalšie. Prvé minúty sú charakteristické daždivým počasím, počas ktorého sa Daenerys na Dragonstone rozhodne (čudujeme sa, že jej to nenapadlo skôr) spochybniť Varysovu lojalitu. Predsa len, po smrti jej otca slúžil Robertovi Baratheonovi a prostredníctvom neho vydal príkaz na jej zabitie.



Daenerys Varysovi taktiež vyčíta, že spočiatku podporoval hlavne Viserysa a ona samotná bola vydatá za Khala Droga na získanie vernosti Dothrakov. Varys jej však vysvetlí, že všetky jeho činy boli motivované snahou získať pre obyčajný ľud čo najlepšieho vladára a jeho lojalita nikdy neprináležala žiadnemu kráľovi či kráľovnej ale práve ľudu. Z toho dôvodu sa dlhý čas snažil nájsť pre prosperujúcu ríšu tú najlepšiu možnú variantu, ktorou je pre neho práve Daenerys. Touto vynikajúcou rečou si získa priazeň Matky drakov a tá ho žiada iba o jediné - ak by sa mu zdalo, že Daenerys zrádza svoj ľud, má jej to povedať priamo do očí a nesnažiť sa ju intrigami dostať z trónu.





Po veľkom zasadnutí ohľadom stratégie útoku, kde sme mohli vidieť Dany a jej tím (Tyrion, Grey Worm a spol), Ellariu, Yaru, Theona a Olennu, sa v konečnom dôsledku všetci dohodnú, že prvé kroky povedú Nepoškvrnení na Casterly Rock, domov Lannisterovcov. Na čele armády Nepoškvrnenených má byť pochopiteľne Grey Worm, čo sa ale príliš nepozdáva Missandei. Síce chápe, že musí poslúchať rozkazy ich kráľovnej, ale i tak sa o neho bojí. Počas druhej časti sa konečne ukáže, že obidvom z menovanej dvojice na tom druhom skutočne záleží. Láska je opätovaná z oboch strán, a tak samozrejme, ako už býva v Game of Thrones zvykom, skončia spolu v posteli. Len dúfame, že po prejavení týchto vzájomných citov v najbližších častiach nezomrú. Romantika skrátka v Game of Thrones nemá dlhú výdrž (viď Robb Stark so svojou ženou a iné prípady).



Čo sa Arye týka, tá v hostinci stretne starého známeho Hot Pie-a, pričom sa od neho dozvedá, že Jon sa stal kráľom Severu. Po krátkom váhaní medzi cestou do hlavného mesta a vraždou Cersei alebo návratom k Winterfellu, kde zase uvidí svojho brata, nakoniec vyhrá možnosť číslo dva (stavme sa, že Jon akurát nebude doma, no aspoň sa zvíta so Sansou). Hot Pie ale nie je jediným dávno strateným priateľom Arye. Ako mnoho z vás vďaka upútavke k druhej časti tušilo, Arya sa konečne stretla s Nymeriou.



Síce je spočiatku smutná, že s ňou Nymeria nechce odísť na sever, ale vtedy rázom všetko pochopí. Nymeria sa zmenila. Dospela a zdivočela tak isto ako Arya, a práve preto pred zlovlkom prehlásila "that's not you". Asi sa na to viacerí z vás nepamätáte, ale v prvej sérii sa Ned Stark svojej dcéry opýtal, prečo nie je ako Sansa, či prečo sa jej nepáčia rovnaké veci ako ostatným urodzeným dievčatám v jej veku. Arya mu na to odvetila: „That's not me." Vďaka tejto spomienke vie, že rozhodnutie zlovlka musí akceptovať. Nymeria patrí k svojej svorke, tak ako Arya patrí k svojej rodine.





Okrem iného sa do značného pohybu dali aj udalosti na severe. Jon Snow dostal list od Tyriona, pobočníka kráľovny Daenerys, ktorá ho predvoláva na Dragonstone. I keď sa to viacerým urodzeným lordom a paniam nepáči (samozrejme vrátane Sansy), Jon sa kvôli potrebe silného spojenectva proti „spoločnému nepriateľovi" rozhodne predvolaniu vyhovieť. Kráľ Severu chce získať nielen jej spojenectvo s rodom Targaryenov, ale aj obrovské množstvo dračieho skla nachádzajúceho sa, podľa informácií Samwella Tarlyho, priamo pod pevnosťou Dragonstone.



Sam sa približne v rovnakom čase snaží pomôcť Jorahovi a prostredníctvom nebezpečnej metódy mu vyrezáva zákerný Greyscale z tela. Na druhej strane v hlavnom meste Cersei vďaka Qyburnovej vynaliezavosti zisťuje (čo by ona bez neho robila), že aj draka je možné zabiť. Qyburn jej predstavuje obrovskú kušu, vďaka ktorej by sa mal dať prestreliť aj dračí pancier (možno sa Dr. Frankenstein nechal inšpirovať Hobbitom). Na troch drakov ale budú potrebovať kuší omnoho viac.





Dialógové hry sú narušené záverečnou akciou, pri ktorej ide skutočne o život. Tyrionov plán bol dobrý. Využil to, že pozná Cerseinu povahu a miesto priameho útoku na King's Landing s obrovským vojskom cudzincov na neho poslal tunajšiu armádu, skladajúcu sa z rodov Greyjoy, Martell a Tyrell. Cestou ich ale nečakane napadol šialený Euron Greyjoy so svojou flotilou a rýchlym útokom nepriateľov ľahko pokoril.



Pri obrane lode jeho rukou padli dve Oberynove dcéry a Ellaria s Yarou skončili v zajatí. Theon sa síce mohol pokúsiť pomôcť svojej sestre, ale znova sa v ňom prebudila zbabelosť, a tak radšej skočil do vody. Kto vie, možno ho z mora neskôr vyloví stále na loďke pádlujúci Gendry. Jedno je však isté - Euron má pre Cersei dva úžasné darčeky. Ako sa vám pozdávala druhá časť? Myslíte, že konflikt medzi Malíčkom a Jonom odkazuje na prvú sériu a prípadný vývoj tej súčasnej. Spomeňte si na to, ako Ned Stark škrtil Littlefingera a vďaka komu bol následne Ned uväznený a sťatý.