Milujete cestovanie a spoznávanie cudzích krajín? V tom prípade vám ulahodí 10 úžasných road movies, ktoré sme pre vás vybrali

Nachádzame sa v roku 2017 a hoci si to viacerí tak dobre neuvedomujeme, máme možnosť spoznávať svet a prejazdiť si ho prakticky podľa vlastných predstáv, čo sa pred pár dekádami zdalo ako sladký sen. Krajiny sú pre turistov otvorené a spolu s letnou sezónou ponúkajú množstvo destinácií, ktoré čakajú len na to, aby sme ich mohli navštíviť. Avšak, nie každý z nás sníva o tom pozrieť si tie najznámejšie miesta. Občas sa prichytíme pri pocitoch, ako by sme radi na chvíľu vypli zo školy či práce a vydali sa do neprebádaných území buď na vlastnú päsť alebo s niekým známym. Možno sa nám to podarí a možno len ostaneme pri snímkach, ktoré sa tejto téme venujú.

Road movies filmy sú plné emócií, životných príbehov a prekážok, no dokážu nám ukázať svet z inej perspektívy, teda v očiach ľudí, ktorí viedli úplne odlišný život, než aký nám je známy. My sme sa po našom poslednom zozname rozhodli tému cestovateľských filmov oživiť a priniesť vám zopár kúskov, ktoré vás snáď inšpirujú cestovať a spoznávať zákutia planéty na vlastné oči. Tak sa spolu s nami ponorte do desiatky snímok nižšie.

1. Wild (réžia: Jean-Marc Vallée, 2014)

Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) bola ženou so zničeným životom - tyranizujúci otec a matkina rakovina viedli k zlej výchove a samotná Cheryl spávala s nespočetným množstvom mužov, brala drogy a v podstate bola jednoducho na dne. Keď pochopila, že to tak ďalej nejde, vybrala sa na americkú cestu zvanú Pacific Crest Trail ťahajúcu sa popri Tichom oceáne od mexických hraníc až po tie kanadské. Snímka Wild sa zaoberá práve jej ťažkou púťou, ktorú sa rozhodla podniknúť sama s jedným obrovským batohom. Rovnako zobrazuje aj prekážky brániace jej v ceste a divák sa počas príjemne vyváženého a oddychového tempa vracia k jej minulosti a momentom meniacim jej život. A život Cheryl sa naozaj zmenil k lepšiemu, čo si môžete prečítať aj v našom samostatnom článku. Ideálny film pre každého, kto sníva o cestovaní do neznáma, a to po vlastných.

2. The Secret Life of Walter Mitty (réžia: Ben Stiller, 2013)

Ak si vás priťahujú fjordy a láka vás príroda Islandu či Škandinávie, nezávislý film s Benom Stillerom v hlavnej úlohe je pre vás tým pravým. Predstavte si, že ste žurnalista pre známy magazín Life a celé dni len vysedávate v práci. Na starosti máte príbeh úspešného cestovateľa, no keď zistíte, že vám chýba jedna z jeho fotiek, zhodou okolností tá titulná, vydáte sa ho hľadať. A kto by tušil, že to nebude vôbec jednoduché a cesta vás zavedie do zákutí našej planéty, kam by ste sa nikdy nevybrali. Tento film si vás pohltí do seba a zistíte, že svet skutočne skrýva miesta, kde môžete vypnúť a napríklad aj jazdiť na skateboarde na jednom z islandských vrchov, kochať sa nedotknutou prírodou či zahrať si futbal v horách Afganistanu s tamojšími obyvateľmi. Povinnosť pre každého cestovateľa a snímka robená čisto srdcom.

3. The Way Back (réžia: Peter Weir, 2010)

Trochu iná šálka kávy a hoci je počin založený na historickej udalosti, konkrétne úniku zo sovietskeho Gulagu počas druhej svetovej vojny, prináša do žánru čosi iné a čosi naozaj ľudské. Film rozpráva príbeh o skupinke zajatcov, ktorým sa podarí ujsť ešte počas zimy, aby silná víchrica dokázala zmazať akékoľvek stopy. V snahe dostať sa do bezpečia prechádzajú cez horské masívy, stretávajú sa s nebezpečenstvami, ba čo je najdôležitejšie, navzájom sa spoznávajú. Emocionálny príbeh s pozvoľným tempom sa hodí na letné večery a hoci vás krajiny východu a ich nehostinné pustiny nezlákajú, užijete si poriadne strastiplnú cestu.



4. Interstate 60 (réžia: Bob Gale, 2002)

Ak patríte medzi fanúšikov žánru road-movie, Interstate 60 je pre vás filmom, ktorý jednoducho musíte vidieť. Neil Oliver (James Marsden) je nádejným 22-ročným maliarom, no jeho život obklopuje mnoho otáznikov. V deň svojich narodenín si zaželá poznať odpovede na všetky jeho otázky. Našťastie sa na Neilovej oslave nachádza aj O.W. Grant (Gary Oldman), predstavujúci akúsi americkú verziu írskeho škriatka, a jeho želaniu vyhovie naozaj pozoruhodným spôsobom. Hlavného hrdinu pošle na neexistujúcu diaľnicu číslo 60, kde ho čaká množstvo úžasných zážitkov, zábavy a dobrodružstva. Na jej konci už nebude tým, kým bol predtým. Spolu s hlavnou postavou si počas snímky užijete mimoriadne príjemne odsýpajúci príbeh, relaxačný podtón celej cesty a v neposlednom rade kvalitné herecké obsadenie na čele s Garym Oldmanom.







5. Wild at Heart (réžia: David Lynch, 1990)

Predstavovať si režiséra Davida Lyncha by bolo asi stratou času. Kto však jeho filmovú tvorbu pozná, vie, že v tomto prípade pôjde o netradične natočený road-movie, kombinujúci žánre thrilleru a romantiky. V hlavnej role sa nám predstavil Nicolas Cage s postavou námorníka Ripleyho, ktorý si práve odsedel takmer dva roky väzenia. Za jeho bránami ho už čaká jeho priateľka Lula (Laura Dern) a chvíľu na to spoločne odchádzajú osláviť Ripleyho slobodu motelovým sexom a rock 'n' rollovou párty. Názov snímky je v tomto prípade teda viac než význačný. Po krátkej sérii udalostí sa tento mladý zamilovaný pár rozhodne vycestovať do Kalifornie. Vo filme mimo iného uvidíme aj hercov, ako Harryho Dean Stantona (Alien) či Willema Dafoea (Antikrist, Granhotel Budapešť).







6. Straight Story (réžia: David Lynch, 1999)

Nasledujúcim filmom sa opäť dostávame k Davidovi Lynchovi, no tentokrát pôjde o žánrovo odlišnú záležitosť. Pri The Straight Story sa pozrieme na príbeh starnúceho Alvina Straighta (Richard Farnsworth), žijúceho si svojím pokľudným životom. Alvin na tom zdravotne nie je síce dvakrát najlepšie, ale to nemožno povedať ani o jeho bratovi, ktorého nedávno ranila mŕtvica. Svojho brata nevidel už dlhých desať rokov a i keď ich od seba delí približne 600 km, rozhodne sa starnúci pán Straight za bratom vycestovať na svojom záhradnom traktore. Už len z "rýchlosti" spôsobu tejto prepravy môžete od The Straight Story očakávať skutočne pomalé tempo a s ním minimalisticky prezentovaný koncept v tej najjednoduchšej, no mimoriadne úsmevnej podobe. Na šesťtýždňovej ceste stretáva hlavná postava obrovské kvantum rôznorodých postáv a vychutnáva si krásy okolitej prírody.







7. Thelma & Louise (réžia: Ridley Scott, 1991)



Mohli by sme tentokrát začať zvučným hereckým obsadením? Susan Sarandon (Cloud Atlas), Geena Davis (The Fly), Harvey Keitel (Pulp Fiction), Michael Madsen (Reservoir Dogs), Brad Pitt (Fight Club). Ak vám ani tieto hodnotné mená nestačia, povedzme si, že snímka Thelma and Louise získala za svoj scenár ocenenie Golden Globe, Oscara a pripísala si ďalšie množstvo nominácií (réžia, hlavná herečka, strih a iné). Dejovo sa film zameria na Louisu Sawyerovú (Susan Sarandon) a Thelmu Dickinsovú (Geena Davis), ktoré vôbec nie sú spokojné so svojimi súčasnými životmi. Behom víkendového pobytu v horách, pri ktorom si mali dievčatá odpočinúť, sa ich relax ale mení na nočnú moru, kedy v sebaobrane zabijú človeka. Preto sa spoločne vydajú na dobrodružný výlet a veria, že týmto spôsobom utečú pred minulosťou, nevhodnými partnermi a tentokrát aj pred políciou.





8. The Road Within (réžia: Gren Wells, 2014)



Po smrti matky sa mladý Vincent (Robert Sheehan) s Tourettovým syndrómom dostane do liečebného ústavu v Nevade, kam ho poslal otec. Ocitne sa medzi ľuďmi s rôznymi psychickými poruchami. Zoznámi sa so spolubývajúcim Alexom (Dev Patel), trpiacim OCD (obsedantno-kompulzívnou poruchou) a s anorektičkou Marie (Zöe Kravitz). Jedného dňa Marie ukradne kľúče od auta doktorky Rose, ktorá vedie ústav a ponúkne Vincentovi možnosť úteku. Pri odchode sa k nim nakoniec pridá aj Alex a od tohto momentu sa začína bláznivá cesta k oceánu, kde chce Vincent rozprášiť popol svojej zosnulej matky. Trojica teenagerov s vnútornými problémami vás zavedie na zaujímavé miesta, ako napríklad do Yosemitského národného parku alebo na pobrežie mesta Santa Cruz. Vďaka tripu objavujú krásy Californie, nachádzajú priateľstvo a novú životnú cestu.

9. The Fundamentals Of Caring (réžia: Rob Burnett, 2016)



Podľa románu spisovateľa Jonathana Evisova vznikla komediálna dráma o road tripe a netradičnom priateľstve. Bývalého spisovateľa Bena (Paul Rudd) zasiahla osobná tragédia, a tak si nájde novú prácu opatrovateľa. Jeho prvým pacientom sa stane teenager Trevor (Craig Roberts) s Dychenneovou svalovou dystrofiou, pripútaný na vozík. Spoločne si naplánujú trip po zastávkach na Trevorovom zozname. V priebehu cesty náhodou natrafia na mladé osamelé dievča Dot (Selena Gomez), ktoré sa zvezie s nimi. Medzi Benom a Trevorom vzniká priateľský vzťah plný sarkastického humoru. Počas výletu sa však musia popasovať s vlastnými problémami. Táto trojica vám ukáže rôzne zákutia miest, ako Cartersville či park Bellwood Quarry v Atlante.

10. On The Road (réžia: Wallter Salles, 2012)

Na potulkách po americkej krajine sa vyberiete taktiež s beatnickou klasikou On the Road. Jack Kerouac vložil do príbehu aj lásku k Amerike a opísal svoje cestovateľské skúsenosti. Na prelome 40. a 50. rokov sa spisovateľ Sal Paradise (Sam Riley) zoznámi s charizmatickým bohémom Deanom Moriartym (Garrett Hedlund) a jeho mladou ženou Marylou (Kristen Stewart). Na ceste naprieč juhozápadom Ameriky sa vydajú za víziou slobody a nádeje. Spája ich láska k hudbe, umeniu a najmä zábave. Sal hľadá inšpiráciu, ktorú nachádza v Deanovi, nových priateľstvách a na miestach, kde ľudia holdujú alkoholu, sexu a jazzu. Natáčanie snímky začínalo v kanadskom Montréale a pokračovalo v New Yorku, New Orleans a Gatineau. Celý štáb vycestoval aj do Argentíny, aby natočili pár scén s hercom Garrettom Hedlundom. Ak máte radi americkú prírodu, tak On the Road bude pre vás tou správnou jazdou.

Po pozretí jednotlivých snímok sme dostali chuť zbaliť si kufre a objednať letenku do nejakej zo spomínaných krajín. Veríme, že budete mať podobné pocity a užijete si naše filmové tipy. Možno vás inšpirujú k ďalším cestovateľským plánom, ktoré sa vám podarí dosiahnuť ešte toto leto alebo si ich odložíte na budúci rok. Nezabudnite sa s nami podeliť o tie najlepšie zážitky z tripov v diskusii. Určite sa medzi vami nájdu dobrodruhovia ako Cheryl Strayed či pôžitkári ako Dean Moriarty. Uvítame akúkoľvek vtipnú a odvážnu historku, ale aj vaše skúsenosti, ktoré ste nadobudli práve na cestách.