Dotáčky Justice League budou stát tolik peněz a času, že by za ně Warner mohl natočit další film

Panel Warner Bros. na Comic-Conu, který skončil teprve nedávno, nabídl fanouškům první nabité ukázky k vysoce očekávané týmovce Justice League. Ben Affleck rázně odmítl všechny dohady o jeho konci v roli Batmana a Wonder Woman na začátku minulého měsíce nečekaně dobře uspěla u diváků i kritiky. Zdá se tedy, že v DCEU všechno běží hladce a podle plánu. To však není úplně přesná definice. Zack Snyder nedávno vybral režiséra Josse Whedona, který se má postarat o dotáčky k jeho Justice League. Na tom by nebylo nic divného, protože dotáčení filmů je v Hollywoodu běžná praxe. Ale v tomto případě (podle zdrojů magazínu Variety) je na dotáčení chystané týmovky investováno hodně času a peněz.

Běžně trvají dotáčky týden nebo dva a vyjdou studio na 6-10 milionů dolarů. Nové záběry k Justice League se však budou točit celé dva měsíce a stát budou minimálně 25 milionů dolarů. Warner Bros. tedy do projektu vkládá takovou víru, že na pouhé dotáčky uvolnil rozpočet a čas, který by stačil k natočení jiného méně finančně náročného filmu. Složitější to však bude s hereckým obsazením. Ben Affleck a Gal Gadot jsou z obliga, protože momentálně nemají jiné urgentní závazky.

Ezra Miller a Henry Cavill jsou na tom však hůře a budou potřebovat své superhrdinské schopnosti, aby stihli všechna plánovaná natáčení. Miller se objeví v nadcházejícím Fantastic Beasts and Where To Find Them, které se už brzy začnou natáčet. Jedná se však také o projekt Warner Bros., takže by to měl jakž takž stíhat. Henry Cavill ale natáčí šestý díl Mission: Impossible a kromě času je problém i fakt, že mu studio Paramount nedovolí oholit knírek, který si kvůli natáčení nechal narůst. V dotočeném materiálu pro Justice League mu tak bude muset být digitálně umazán. A nám nezbývá než doufat, že se Justice League skutečně povede a dočkáme se velkofilmu, který bude opravdu stát za to. Warner na tuto kartu vsadil hodně.