Traileru pre Black Panthera tlieskalo v stoji celé publikum na Comic Cone. Môžeme sa skutočne tešiť na celkom inú marvelovku?

Zatiaľ sa zdá, že všetko na chystanej komiksovke Black Panther vyzerá až podozrivo skvele. Nová marvelovka pod vedením Ryana Cooglera (Creed) k nám dorazí až budúci rok, diváci na tohtoročnom Comic-Cone však už mali možnosť vidieť exkluzívne prvé zábery priamo z filmu. Asi vám netreba pripomínať, že išlo o stopáž určenú výhradne pre návštevníkov Comic-Conu, na internete sa jej teda nedočkáme. Ale pre tých nedočkavejších máme k dispozícii aspoň slovný popis.

Scéna sa odohráva v kasíne, v luxusnej pokerovej herni, kde sa nachádza T'Challa (Chadwick Boseman), Nakia (Lupita Nyong'o) a Okoye (Danai Gurira). Ulysses Klaw (Andy Serkis) prichádza uskutočniť obchod s Everettom Rossom (Martin Freeman). „Žiadny strach. Prišli si len zahrať,“ utrúsi Ulysses na margo svojich kamošov a spýta sa: „Priniesol si diamanty?“ Ross vytiahne diamanty z nohavíc a hodí ich na stôl. Vtedy si však Ulyssesovi kumpáni všimnú, že Okoye je akási nervózna a všetko sa zvrtne. T'Challa sa ju síce snaží zastaviť, ale je neskoro.

Okoye sa pustí do súboja s Ulyssesovými poskokmi. Následné sekundy si asi viete predstaviť: chaos, výstrely, šípy letiace telá, zničené stolíky. Všetko vrcholí v momente, keď sa na Ulyssesa vrhne samotný T'Challa. Lenže Ulyssesova plastická ruka sa odrazu zmení na super-laserovú zbraň, ktorá začne devastovať okolie (nie je známe, či ide o jeho klasickú zbraň z komiksov). T'Challa len tak tak stačí uskočiť. Následne bolo divákom ukázaných ešte niekoľko kratších scén z rôznych pasáží filmu (väčšinou akčných). Celý klip končí tým, ako sa Black Panther postaví hlavnému nepriateľovi - Killmongerovi. Ten má vo filme mať pozlátený kostým na štýl samotného Black Panthera.

Podľa všetkého stopáž vyzerá špičkovo, spomína sa výborná práca s kamerou a farbami. Údajne má film zatiaľ úplne iný tón ako ostatné marvelovky. Ostatne, aj diváci dali najavo svoje nadšenie a celú ukážku odmenili veľkým standing ovationom.

Watch as the cast of #BlackPanther reacts to seeing the exclusive Hall H film footage for the first time at #SDCC! pic.twitter.com/H3nFJKD16L