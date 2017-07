Chadwick Boseman sa v drsnom akčnom thrilleri Message from the King prichádza pomstiť za vraždu svojej sestry

Netflix skúša šťastie s ďalším filmom. Message from the King nám predstaví Jacoba Kinga (Chadwick Boseman), ktorý dorazí z Južnej Afriky do Los Angeles, aby našiel svoju sestru. Keď sa však dozvie, že bola brutálne zavraždená, rozhodne sa pre krvavú pomstu.

Okrem Bosemana uvidíme aj Lukea Evansa (Beauty and the Beast), Teresu Palmer (Berlin Syndrome), Toma Feltona (Harry Potter) či Alfreda Molinu (Feud). Režíruje Fabrice Du Welz (Alleluia). Príbeh originalitou príliš nehýri, ale slušné obsadenie a fakt, že snímku má pod palcom Netflix, by snáď mali byť zárukou minimálne zaujímavého zážitku. Na vlastné oči sa presvedčíme už 4. augusta 2017.