Ben Stiller má v tragikomédii Brad's Status pocit, že svoj život tak trochu premrhal. Sú však peniaze a úspech to najdôležitejšie?

Brad Sloan (Ben Stiller) si nežije zle. Má prácu a dom na predmestí Sacramenta, milú ženu Melanie (Jenna Fischer) a hudobne nadaného syna Troya (Austin Abrams). Nie je však úplne spokojný, pretože keď študoval, svoj život si predstavoval úplne inak. A keď si spomenie na svojich kamarátov z univerzity, tak sa cíti trochu menejcenne. Všetci totiž žijú zdanlivo omnoho úspešnejšie životy než on. Craig (Michael Sheen) to dotiahol až do Bieleho domu, Jason (Luke Wilson) je bohatým manažérom a Billy (Jemaine Clement) podnikateľom. Keď sa však Brad náhodou po rokoch so svojimi kamarátmi stretne, zistí, že je možno všetko úplne inak.

Dramédiu Brad's Status si napísal a zrežíroval Mike White (scenár k seriálu School of Rock) a z hercov, ktorých sme ešte nemenovali, môžeme spomenúť Shazi Raju, Luisu Lee, Xaviera Grobeta či Adama Capriola. Trailer pôsobí celkom sympaticky a projektu určite budeme držať palce. Americká premiéra je naplánovaná na 15. septembra (září) 2017.