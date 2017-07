James Cameron dostane o rok a pol späť práva na Terminátora. Už teraz plánuje rovno celú trilógiu, ktorou plánuje ságu osviežiť

V roku 2019 sa práva na Terminátora vracajú do rúk Jamesa Camerona. Ten už dlhšie tvrdí, že plánuje značku oživiť, a tak nejak sme názoru, že to dopadne oveľa lepšie ako posledné dva diely. Predsa len, Cameron aj z pozície producenta dokáže na snímku dohliadnuť a spraviť z nej ďalšiu akčnú sci-fi bombu. Predošlé správy hovorili o tom, že na filme má pracovať a Arnold Schwarzenegger, pričom sa v Hollywoode špekulovalo o tom, že nový film natočí Tim Miller, režisér Deadpoola.



James Cameron sa len dnes v noci vyjadril nasledovne: „Otázka znie: došla séria ku koncu alebo sa ešte dá osviežiť? Aktuálne diskutujem s Davidom Ellisonom, ktorý vlastní práva až do roku 2019. Vtedy sa mi všetky práva spojené so značkou Terminátor vrátia podľa zákonov USA, takže spolu hovoríme o tom, čo môžeme ďalej so ságou spraviť. Práve teraz sme na bode, kedy hovoríme o trilógii s cielom pretvoriť Terminátora.“ Čo na to hovoríte vy? Veríte, že Cameron konečne spraví s Terminátorom poriadok? Koho by ste chceli vidieť na režisérskej stoličke a má sa ešte podľa vás vrátiť Arnold Schwarzenegger?

