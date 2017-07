Wonder Woman 2 vletí do sál kín už v roku 2019! Vráti sa aj režisérka Patty Jenkins?

Po diváckom a finančnom úspechu ženskej superhrdinky v podaní Gal Gadot sa Wonder Woman dočká svojho pokračovania. Tržby snímky sa vyšplhali na 780 miliónov dolárov, a teda bolo nad slnko jasné, že sa Warneri rozhodnú ísť ďalej. Dnes už sme o čosi múdrejší a môžeme takmer isto povedať, že dvojku uvidíme v kinách už 12. decembra 2019. Návrat režisérky Patty Jenkins zatiaľ nie je stopercentne potvrdený štúdiom a po premiére sequelu uvidíme ešte dva záhadné filmy DC univerza, a to konkrétne v dátumoch 13. február 2020 a 4. jún 2020. Pre viac informácii ohľadom Wonder Woman 2 navštívte naše staršie články v tomto vlákne.

