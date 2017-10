Najamerickejší film roka predstaví jednorukého čudáka, jeho drsného brata, pár agentov FBI či skúseného zlodeja. Podarí sa im zbohatnúť?

Steven Soderbergh v tej telke dlho nevydržal, no my sme mu za to určite vďační. Jeho najnovší počin s názvom Logan Lucky totiž vyzerá naozaj skvele, čo potvrdzujú aj recenzie zahraničných kritikov nakopené v televíznom spote nižšie. Bratia Jimmy (Channing Tatum) a Clyde (Adam Driver) Loganovci plánujú spektakulárnu lúpež počas prestížnych pretekov NASCAR. Sami však svoj plán nie sú schopní uskutočniť, preto im dobre mienenými radami prispeje profesionál so slabosťou na natvrdo uvarené vajcia Joe (Daniel Craig). Za novou krimi komédiou Logan Lucky stojí Steven Soderbergh a okrem zmienených hercov uvidíme aj Sebastiana Stana, Riley Keough, Katherine Waterston, Katie Holmes, Setha MacFarlanea a Hillary Swank. Do amerických kín Logan Lucky dorazí 18. augusta, u nás si ho užijeme až 31. augusta (srpen) 2017.

