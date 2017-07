Veterán, ktorý zažil operáciu Dynamo v Dunkirku, si nevie film Christophera Nolana vynachváliť: „Neuveriteľné, ako keby som tam znova bol“

Počas Operácie Dynamo ešte len 20-ročný Ken Sturdy figuroval ako signalizujúci asistent v námorníctve a zažil kruté obrazy vojny na vlastnej koži. Zúčastnil sa aj Operácie Dynamo, ktorá je ľudom oveľa známejšia aj vďaka Nolanovmu filmu Dunkirk. Práve ten znázorňuje, čo sa na pláži pri francúzskom mestečku pred toľkými desaťročiami stalo a okrem toho, že je snímka naozaj brilantná, dostala sa pod kožu aj Kenovi. Ten mal možnosť vidieť ju na premiére a po jej skončení médiám povedal, že zažil niečo neuveriteľné.



„Nemyslel som si, že to ešte niekedy uvidím. Akoby som tam znova bol. Nebolo tam veľa dialógov, ale ten film to vôbec nepotreboval. Všetko potrebné povedal skrz vizuál, pritom to bolo tak skutočné. Pri sledovaní filmu som znovu videl svojich kamarátov. Mnohí z nich neskôr zomeli alebo padli do zajatia a následne do koncentračných táborov“.

Celý rozhovor S Kenom, ktorý rozprával aj o iných udalostiach vojny, si môžete pozrieť na tejto stránke. Aké ste mali z Dunkirku pocity vy? Zasiahol vás aj na emocionálnej úrovni?