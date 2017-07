Miniséria Alias Grace od Netflixu zobrazí príbeh Kanaďanky odsúdenej za brutálnu vraždu. Bola však naozaj vinná?

Netflix nachádza obzvlášť veľkú záľubu v príbehových dokumentoch, ktoré sledujú kontroverzné kriminálne prípady našej histórie. Iba z hlavy mi napadá milovaný Making a Murderer, Amanda Knox či The Keepers. Je pravda, že prichádzajúca miniséria Alias Grace je (narozdiel od spomínaných seriálov) projektom s hranou formou, no to nič nemení na fakte, že opäť skúma tajomnú tému, ktorá pohla spoločnosťou. Hlavná postava Grace Marks je totiž reálna historická osoba, ktora bola v roku 1843 odsúdená na doživotie za brutálnu vraždu svojich zamestnávateľov, zatiaľ čo jej spolupáchateľ dostal trest smrti. Po tridsiatich rokoch síce bola omilostená, no do dnešných dní sa iba pochybuje o tom, akú rolu skutočne zohrávala v tomto prípade.

Projekt vychádza z románu oceňovanej Margaret Atwood, ktorá napríklad stojí aj za úspešnou novelou The Handmaids Tale. Napísala a produkovala ho Sarah Polley (Away from Her, Take This Waltz), zatiaľ čo všetkých 6 epizód zrežírovala Mary Harron (American Psycho). Zahrajú si Sarah Gadon (Enemy, 11.22.63), Edward Holcroft (Kingsman: The Secret Service), Zachary Levi (Thor: The Dark World) a zopár ďalších. Alias Grace uvidíme na Netflixe už 3. novembra (listopad). Zaujal vás trailer?