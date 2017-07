Hráči so smrťou sa nechajú zabiť, len aby zistili, ako vyzerá pomsrtný život. Vedci však odhalia, že na druhej strane sa skrýva aj zlo

Ellen Page si nedá rady. Umrieť hneď párkrát jej v prvom traileri nestačilo, a tak sme dnes svedkami traileru druhého, ktorý odkrýva ďalšie nové zábery a pripravuje divákov na strašidené a napínavé momenty. Ak sa radi pozeráte na sexy Ninu Dobrev a máte radi hororové sci-fi, asi by ste remaku Schumacherovho obľúbeného filmu mali dať v kinách šancu. Všetko to začalo nebezpečným experimentom, v rámci ktorého päť študentov medicíny dúfalo, že dokážu nahliadnuť za hranice života. Navzájom si každý jeden z nich nechal na krátku dobu zastaviť srdce, čím dosiahli toho, že sa na určitý čas nachádzali vo svete živých i mŕtvych zároveň. Netušia však, čo im tieto mimoriadne riskantné pokusy prinesú. V konečnom dôsledku sú nútení čeliť hriechom ich minulosti a taktiež bojovať s paranormálnymi dôsledkami prekračovania na záhadnú, "druhú stranu".



Flatliners režíruje dánsky tvorca Niels Arden Oplev (The Girl with the Dragon Tattoo), scenára sa ujal Ben Ripley (Source Code) a producentskú dvojicu tvorí David Blackman a Laurence Mark. Z hereckého obsadenia sa dočkáme Ellen Page (nominácia na Oscara za film Juno), Diega Lunu (Rogue One: A Star Wars Story), Nini Dobrev (The Vampire Diaries), Jamesa Nortona (Happy Valley), Kiersey Clemens (Dope) či Kiefera Sutherlanda (24 hodín), ktorý si zahral už v origináli z roku 1990. Premiéra je plánovaná v slovenských kinách na 28. septembra (září) 2017 a v tých českých na 23. novembra (listopad) 2017.