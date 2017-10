Scenár pre 8. sériu Game of Thrones je už dokončený, dátum jej premiéry však zatiaľ nepoznajú ani v HBO

Zatiaľ čo je 7. séria v plnom prúde, showrunneri David Benioff a D.B. Weiss usilovne pracujú na storyboardoch pre 8. sériu, aby tak zistili, ako veľa času budú potrebovať na natáčanie a kedy asi 8. sériu uvidíme. Scenáre k nej sú už totiž hotové. Prvú epizódu napísal Dave Hill, zatiaľ čo druhú Bryan Cogman. Zvyšné 4 epizódy už spísali showrunneri spolu. Zatiaľ sa nevie, kto ich bude režírovať, no všetci dúfame že sa vráti Miguel Sapochnik (The Gift, Hardhome, Battle of the Bastards a Winds of Winter) a dočkáme sa veľkolepého ukončenia série.

Nasledovať budú spin-offy, teda, možno len jeden spin-off, keďže v HBO neveria, že všetky 4, ktoré sa momentálne pripravujú, budú dostatočne kvalitné na to, aby s nimi HBO začalo pracovať. Inými slovami, vyberú ten najlepší a zvyšné nechajú v šuflíku, respektíve neskôr pridajú ďalší. Sledovať pre divákov dva nové seriály z rovnakého prostredia s tým, že by mali rozlišovať medzi toľkými dejovými linkami, časovými obdobiami a postavami. Nuž, to by nebol dobrý ťah. V podstate si ale môžete byť istí, že Game of Thrones sa len tak jednoducho nezbavíme. Momentálne sa však v HBO venujú primárne dokončeniu 8. série. Snáď ju neuvidíme až v roku 2019. Ak sa však niekedy dočkáme spin-offov, na 100% v nich nebudú vystupovať postavy z aktuálnej show.



Na záver prikladáme pár obrázkov z 3. epizódy