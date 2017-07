3. séria True Detective je potvrdená! Hlavnú rolu si strihne oscarový Mahershala Ali

Prvá séria True Detective je jeden z najlepších seriálov vôbec. Nikto to nemôže spochybniť, no niečo také sa už nedá povedať o sérii s poradovým číslom dva. Mnohí ju nenávidia či dokonca nedopozerali, všetkých ale sklamala. Vrátane mňa. Aj po poslednej scéne som stále čakal niečo, čo mi v celej sérii chýbalo. Našlo sa tam však pár úžasných scén, jedna brilantná epizóda, vynikajúci záver (osudy všetkých postáv boli ukončené nádherným spôsobom) a celá plejáda ďalších pozitív. Celý svet bol však mierne v šoku, keďže čakal rovnakú kvalitu ako pri prvej sérii. Opak sa odrazil aj na číslach sledovanosti a s 3. sériou to nevyzeralo dobre. Cary Fukunaga po žrežírovaní všetkých epizód s McConaugheym a Harrelsonom od seriálu odstúpil, no Nic Pizzolatto napísal scenár aj pre pokračovanie tohto antologického projektu.

Zdá sa, že HBO mu ešte stále dôveruje a zverilo mu do rúk aj 3. sériu. Nemáme to potvrdené, ale mali by byť hotové scenáre k hneď niekoľkým epizódam, no a podľa slov Mahershalu Aliho sú vynikajúce. Ten ich všetky čítal a príbeh ho strhol natoľko, že súhlasil s ponukou na stvárnenie titulnej postavy. Žiadne ďalšie detaily svetu známe nie sú, no už teraz sa môžeme tešiť na návrat True Detective s oscarovým a úžasným Mahershalom Alim. O jeho talente sa môžete presvedčiť vo filme Moonlight či v seriáloch Luke Cage alebo House of Cards. Teší vás obsadenie hlavnej postavy a správa, že sa dočkáme ďalších častí? HBO práve hľadá režisérov, no a vy nám v komentároch môžete prezradiť, koho by ste na režisérskej stoličke radi uvítali vy.