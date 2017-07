Dlho očakávané stretnutia, strategicky kľúčové bitky a veľké odhalenia. To všetko sme videli v 3. časti siedmej série Game of Thrones

Nasledujúci článok obsahuje množstvo spoilerov. V prípade, že ste najnovší diel nevideli, rozhodne neodporúčame čítať ďalej.



Tretí diel jasne pokračuje vo svojom rozbehnutom tempe, ktoré ste mali možnosť vidieť ku koncu druhej epizódy. Znova sme sa dočkali efektívne natočených bojov, očakávaného meetingu kráľovnej Daenerys s Jonom Snowom, Branovho náhleho príchodu k Winterfellu, dobytie Casterly Rock, ktorým však armáda Matky drakov (znova vďaka Euronovi) prišla o početnú časť svojho loďstva a následné premiestnenie armády Lannisterovcov proti Lady Olenne, čím dochádza k vyhubeniu rodu Tyrellovcov ("..and now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.") a zdá sa, že ani súčasné vladárky Dorne na tom nie sú dvakrát najlepšie.

Spočiatku novej série sa to síce príliš nezdalo, ale Cersei rozhodne vyrovnáva svoje sily voči Daenerys. Nielenže Dany prišla o troch veľkých spojencov (Dorne, Highgarden a Greyjoy), ale kvôli pádu rodu Tyrellovcov stratila ich bohatstvo, zatiaľ čo Lannisterovci si v tejto oblasti vďaka Iron Bank mimoriadne polepšili. Rod Targaryenov má síce stále ešte početné vojsko Unsullied, Dothrakov a troch drakov, ale pravdou zostáva, že Cersei sa podarilo prekabátiť Tyrionove strategické ťahy a stať sa voči Daenerys vyrovnaným súperom. No na druhej strane, isto si spomínate, že aj Robb Stark vyhral každý jeden boj a nakoniec vojnu prehral. Pravdepodobne pôjde teda len o zvýšenie dramatickosti, ale všetci dobre vieme, že troch drakov len tak čosi neskolí.





Nový diel nám ale okrem iného priniesol aj stretnutie Jona a Daenerys. Zdalo sa, že ich mierne tvrdohlavá nátura mohla priviesť toto stretnutie k nie príliš zdarnému koncu, no našťastie ich Tyrion so svojou charizmou a dávkou taktu uviedol situáciu na pravú mieru. Predsa len, v súčasnej situácii neexistuje nejaký závažný dôvod na to, aby sa armády tejto dvojice nemohli spojiť voči spoločným nepriateľom. Ak by sa tak v krátkej dobe nestalo, White Walkers by bez Jonových vodcovských schopností, znalosti severu a veľkej armády Targaryenov, vrátane troch drakov, dokázali veľmi rýchlo premeniť Westeros na kráľovstvo mŕtvych.



Druhý rozhovor medzi dvoma kráľmi sa ale našťastie niesol v priateľskejšom duchu a po rozhovoroch s Tyrionom na oboch stranách snáď prišli obaja k rozumu. Daenerys povolila Severu ťažbu dragonglass (dračieho skla) a okrem toho poskytla na jeho spracovanie aj ľudí zo svojich radov. Verme, že pozitívne vzťahy medzi dračím rodom a severanmi budú pokračovať naďalej v rovnako kolegiálnom duchu, pretože následky ich rozkolu by mohli byť pre všetkých sedem kráľovstiev skutočne katastrofálne. Ideálne by mohli najprv zaútočiť proti Lannisterovcov a v zjednotenom kráľovstve pripraviť obranu voči armáde Mŕtvych.





A prichádzame k ďalšiemu meetingu postáv, ktoré sa navzájom dlho nevideli. V minulom diele to bola Arya s Nymeriou a Hot Pie-om a v tom dnešnom Sansa s Branom. Neviem ako to vidíte vy, ale podľa nás už je Brandon viac Three-Eyed-Raven než Starkom. Zvítanie so Sansou z jeho strany prebehlo skutočne formálne a nešlo o obojstrannú radosť, ako tomu bolo v prípade Sansy a Jona. V každom prípade, s príchodom Brana máme "doma" už ďalšieho člena rodiny a po návrate Jona a Arye do Winterfellu by mohlo ísť o skutočne emotívnu scénu, pretože ako isto viete, práve táto dvojica mala k sebe najbližšie. Hádam im to tvorcovia konečne už aj doprajú. A dúfame, že Branove reakcie budú časom viac objasnené, pretože sme z neho mierne zmätení.



Podľa upútavky k dnešnej časti sme si mysleli, že po krátkej akčnej sekvencii z konca druhého dielu už tentokrát príde na veľkú epickú bitku, no tej sa asi dočkáme až pri stretnutí armád Targaryenov a Lannisterovcov v poli či pri King's Landing. Je jasné, že pôjde o veľkolepé boje, pretože posledné časti majú máť skutočne dlhú stopáž, a tak si filmári na ich natočenie zjavne museli šetriť obrovskú sumu financií. A povedzme si na rovinu, že i keď bol útok na Casterly Rock veľmi zostrihaný, nemôžeme nad ním vyjadriť určite žiadnu nespokojnosť. S bojovými sekvenciami to HBO na čele Davidom Beniffom a D. B. Weissom jednoducho vedia.





V prípade dobytia Casterly Rock išlo ale o Pyrrhovo víťazstvo, pretože aj keď sa Unsullied pevnosti zmocnili, prišli o omnoho viac. Euron Greyjoy neďaleko od hradu zaútočil na ich loďstvo, ktoré podľa všetkého nemalo najmenšiu šancu, zatiaľ čo Jaime Lannister po vzore Robba Starka so zvyškom svojej armády potiahol na High Garden. So záverečným rozhovorom medzi Jaimem a Ollenou sa scenáristi krásne vyhrali a i keď je Ollena v tejto chvíli už po smrti, jednoznačne nasadila Jaimemu chrobáka do hlavy. Je vysoko pravdepodobné, že aj vďaka nej začne premýšľať nad krutosťou Cersei, ktorá nepozná hranice a v mnohom sa vôbec nelíši od šialeného kráľa Aerysa II. Padne Cersei mečom svojho milovaného brata? Uvidíme.



Jeden spojenec dračieho rodu je teda preč z povrchu zemského a životy ďalších dvoch sú na vážkach. Yara Greyjoy sa momentálne zrejme nachádza v King's Landing ako Euronov zajatec a Ellaria Sand s jej dcérou Tyene skončili v rukách Cersei. Tá sa rozhodla Ellariu za smrť Myrcelly potrestať rovnakou mincou a preto pobozkala Tyene, do ktorej sa následne dostal jed, takzvaný "Long farewell". Niečo nám ale vraví, že Tyene bude so svojím osudom ešte bojovať, pretože Qyburn spomenul, že kým jed zaberie, môže to trvať i niekoľko dní. Pričom nie je vôbec vylúčene, že si na to jedna zo Sand Snakes vybudovala časom zvýšenú imunitu, nemyslíte? A aké sú vaše celkové dojmy z novej epizódy?