Rick & Morty sa vracajú späť v plnej sile. 3. séria začala návštevou Mad Maxa, výrazným posunom v deji a poriadnou dávkou humoru

Nekonečné čakanie je za nami. Po perfektnej prvej epizóde ešte z 1. apríla sa nám AdultSwim a hlavne Justin Roiland a Dan Harmon odvďačili skvelou druhou časťou. Dvakrát som sa nahlas rozrehotal a bolo v nej množstvo skvelých gagov a sci-fi prvkov, vďaka ktorým sa posúval dej či bližšie vykresľovali charaktery postáv. Som za to vďačný, keďže popri tom humore si to pýtalo už patričnú dávku drámy a akúsi dejovú kostru, okolo ktorej sa začnú jednotlivé epizódy a príbehy odvíjať.

Rozvod medzi Jerrym a Beth je ideálnou voľbou, keďže umožňuje tvorcom premostiť s ním množstvo sociálnych, rodinných či iných spoločenských problémov. A tak sa do seriálu dostávajú aj hlbšie emócie a momenty, na ktorých sa možno zasmejeme, no vo svojej podstate sú dosť pesimistické a smutné, vďaka čomu som sa po dlhej dobe priblížil do sveta Bojacka Horsemana. Za mňa teda veľký palec hore. Dúfam, že 3. séria bude pokračovať rovnako úžasne, ako aj začala. Aké máte zatiaľ z prvých dvoch častí dojmy vy?