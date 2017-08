Ľudí je veľa a rodičia môžu mať len jedno dieťa. Noomi Rapace hrá v sci-fi thrilleri sedem sestier, skrývajúcich sa v totalitnej spoločnosti

O snímke What Happened to Monday sme vás už informovali, hoci vtedy ešte niesla názov Seven Sisters. Nový film Tommyho Wirkolu (Hansel & Gretel) nám predstaví totalitnú budúcnosť, kde vláda v snahe zabrániť preľudneniu, povoľuje rodičom mať len jedno dieťa. Terrence Settman (Willem Dafoe) tak musí vymyslieť spôsob, ako ochrániť sedem svojich vnučiek. Do kariet mu zahrá fakt, že všetky vyzerajú úplne identicky. Terrence sestry pomenuje podľa dní v týždni a vymyslí pre ne jednu identitu Karen Settman (Noomi Rapace). Každá z nich môže vychádzať z domu len v ten deň, ktorý sa zhoduje s jej menom. Lenže jedného dňa sa Monday (Pondelok) nevráti domov.

Po boku Rapace a Dafoea sa objaví aj Glenn Close, Robert Wagner, Pål Sverre Hagen, Christian Rubeck či Jeppe Beck Laursen. Aj podľa nového traileru by nás mohlo čakať slušné a originálne sci-fi. Necháme sa prekvapiť. Netflix film uvoľní 18. augusta (srpen) 2017.