Čo hovorí proroctvo ohľadom legendárneho hrdinu Azor Ahaia? A kto by sa ním mohol s najväčšou pravdepodobnosťou stať?

S novou sériou Game of Thrones sa nám zas a znova vynára jedna z najznámejších teórií, a tou je práve bájny Azor Ahai, respektíve otázka, kto by sa ním mohol stať. Táto osoba predstavuje legendárneho hrdinu, ktorý žil vo Westerose niekoľko tisícok rokov dozadu, ešte pred príchodom Aegona I. na kontinent, kedy temnota pokrývala celý svet. So svojím mečom Lightbringerom (Svetlonosom) dokázal poraziť armádu zla, i keď jeho ukutie ho stálo život milovanej, pretože než daný meč získal svoju plnú moc, musel ním prebodnúť srdce svojej ženy. Ak sa pozrieme ale do súčasnosti, podľa proroctva z Ašajských kníh má dôjsť k znovuzrodeniu Azor Ahaia a práve on sa má opätovne postaviť smrtonostným White Walkers (Bielym chodcom).



Proroctvo znie nasledujúco: „Po dlhom lete príde deň, kedy budú hviezdy krvácať a studený dych temnoty s ťažkosťou padne na svet. V tejto hrozivej hodine vytiahne bojovník z ohňa horiaci meč. Tento meč bude Svetlonosom (Lightbringerom), Červeným Mečom Hrdinov, a ten, kto ho vytasí, bude Azor Ahaiom, a temnota pred ním utečie." Podľa určitých teórií sa proroctvo o Azor Ahaiovi spája s "Princom, ktorý bol prisľúbený" (Prince that was promised), i keď niektorí tvrdia opak. My budeme vychádzať zo slov červenej kňažky Melisandry, ktorá tieto proroctvá prezentuje ako jedno. Na druhej strane, pokiaľ by išlo o dve podobné proroctvá, mohlo by ísť o spojenie ľadu a ohňa, ktoré môže jednak predstavovať kooperáciu Daenerys (oheň) a Jona (ľad), no v prípade už potvrdenej teórie R+L=J (Rhaegar a Lyanna sú Jonovi rodičia), by mohol byť Jon Snow ľadom i ohňom v jednej osobe (Stark i Targaryen).





S druhou epizódou Stormborn sa nám toto proroctvo o čosi viac otvorilo, no zároveň i mierne skomplikovalo. Pravdepodobne ani samotná Mellisandra v ňom nemá úplne jasno (čo si aj priznala). V každom prípade, ako sama tvrdí, verí, že Jon aj Daenerys budú mať v plánoch Pána Svetla (Lord of Light) ešte výrazné miesto. Čo všetko tomu napovedá? Ako z druhej časti už isto viete, preklad "Prince who was promised" nemusí nutne odkazovať iba na osobu mužského pohlavia, ale naopak môže ísť pokojne aj o ženu. Okrem pôvodného proroctva sme z úst kňažky počuli aj nasledovné: "Keď červená hviezda začne krvácať a temnota sa zhromaždí, Azor Ahai sa znova narodí uprostred dymu a soli, aby prebudil drakov z kameňa."



Skúsme teda vychádzať z obidvoch citácií/proroctiev. Čo sa druhého proroctva týka, na neho rozhodne sedí práve Daenerys, vzhľadom na to, že koncom prvej série povstala z dymu a zo skamenelých vajec prebudila drakov. Keď si ale vezmeme prvé proroctvo, Daenerys určite nevlastní žiaden meč, tobôž nie ohnivý Lightbringer. Existujú ale aj názory, že Lightbringer nemusí doslovne predstavovať ohnivý meč, ale je len akousi metaforou (možno na drakov?).





Čo ale s Jonom? Ako isto viete, v jeho prípade hovoríme doslovne o opätovnom narodení, kedže reálne okúsil smrť. Ak sa pozrieme na jeho zavraždenie z pohľadu knižnej verzie, nájdeme v nej taktiež aj spomínanú soľ (slzy Bowena Marsha) a mŕtve skrvavené telo Sera Patricka (ktorého erbom je červená hviezda). Mimo iného je nemalou zaujímavosťou aj to, že v knižnej predlohe mával Jon sny o tom, ako drží červený meč. Ak vám ani toto nestačí, povedzme si ešte, že v piatej knihe Dance with Dragons (Tanec s drakmi) Melisandra prehlási, že R'hllora žiadala o pohľad na Azor Ahaia, ale ukázal jej len sneh (že by Jon Snow?).





Podľa všetkého, čo doposiaľ vieme, môže s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať legendárneho Azor Ahaia práve Jon Snow alebo Daenerys Targaryen, no nie je ani vylúčene, že by ním mohli byť obaja. Knižná predloha určite nenesie názov Pieseň ľadu a ohňa bezdôvodne, a tak si z toho môžeme iste mnohé odvodiť. Okrem hlavných kandidátov tu však máme aj zopár menej potenciálnych. Vezmime si napríklad Berica Dondarriona, ktorý ako jediný vlastní horiaci meč. A i keď by v jeho prípade nešlo o "vyvoleného", je takmer isté, že s ním má R'hllor veľké plány. Z akého iného dôvodu by dovolil Thorosovi z Myru už nespočetnekrát ho oživiť? Navyše sme Berica v traileri k siedmej sérii mohli vidieť bojovať proti nemŕtvym, takže dozaista v jeho prípade nezostane len pri brázdení lesov a chytaní zločincov ala Robin Hood.



S novou sériou sa nám vynára ale ešte jeden menej pravdepodobný kandidát a tým nie je nik iný ako náš milovaný, cynický Sandor "The Hound" Clegane. Podľa tvorcov sa v siedmej sérii Hound stretne so svojimi démonmi z minulosti (čo sme už mali možnosť vidieť) a prejde si akousi očistou. Že by sa Pán svetla zameral nakoniec práve na tvrďáckeho Sandora Clegana? Ak nič iné, minimálne k nemu už aspoň prostredníctvom ohňa prehovoril. Tak, kto z menovaných bude podľa vás nakoniec vyvoleným bojovníkom proti temnote? Alebo si myslíte, že pôjde o niekoho úplne iného, koho sme v článku ani nespomínali? No, viac nám v tejto dileme napovie snáď len čas. Pevne ale veríme, že Melisandrini čerství kandidáti neskončia ako Stannis Baratheon.