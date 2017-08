Príbehy zo sveta Star Wars: Ochrancovia mieru a spravodlivosti - rytieri Jedi. Odkiaľ pochádzajú a kedy začali ich spory so Sithmi? 

"Nie sú žiadne emócie, je iba mier. Nie je žiadna nevedomosť, je iba poznanie. Nie je žiadna vášeň, je iba pokoj. Nie je žiaden chaos, je iba harmónia. Nie je žiadna smrť, je iba sila." Práve z tohto kódexu vychádzajú rytieri rádu Jedi už od svojich skorých počiatkov. Presné znenie daného textu bolo spísané bájnym majstrom Odan-Urrom na základe pôvodných, komplikovanejšie znejúcich verzií. Pre jasnú definíciu toho, čo si môžeme predstaviť pod pojmom rytiera Jedi, by sme sa mohli vrátiť k nášmu minulému článku o Sithoch. Rytier Jedi je teda viac menej opakom Sitha, nie však absolútnym.



Žiadna vec či bytosť totiž nie je čistým dobrom či zlom, každá zo strán obsahuje aspoň minimum tej druhej, preto sa často stretávame s prerodom rytiera Jedi na Sitha, prípadne naopak. Rovnako ako nemôže existovať deň bez noci, Sila v sebe neobsahuje len prvky temné, ale i prvky svetla. Jedi využíva Silu na obranu, nikdy nie na útok. Využitie Sily musí sprevádzať len mierový aspekt. Tam, kde vidí Jedi mier, snaží sa Sith nastoliť konflikt, tam, kde Jedi používa diplomaciu, Sith volí ľahšiu cestu agresie, vedúcu iba k temnote.





Rád Jedi od svojich začiatkov slúžil ako ochranca mieru a spravodlivosti v Galaktickej Republike. Keď sa na nich pozrieme z hľadiska vnútornej štruktúry, samotná Rada Jediov, najvyšší orgán rytierov, pozostáva z dvanástich majstrov Jedi (viď foto vyššie), vrátane Veľmajstra Rady (Grand Master) a Majstra Rádu Jedi (Master of the Order). Tieto funkcie sú od seba odlišné, vzhľadom na to, že Veľmajster Rady má hlavné slovo v Rade, ale Majster Rádu rozhoduje o celkovom chode Rádu. Funkciu môžu zastávať dve odlišné osoby, ale taktiež v histórii poznáme viaceré prípady, kedy sa oboch rolí ujal jeden a ten istý Jedi - napríklad majster Yoda.



Počiatky rádu sa píšu približne do roku 36 453 BBY (Before Battle of Yavin), kedy vznikol takzvaný Rád Je'daii, predstavujúci skupinu osôb, rozhodnutých udržiavať vnútornú rovnováhu medzi svetlou (nazývaná aj ako Ashla) a temnou stránkou Sily (Bogan). Po dlhých tisíckách rokov, zhruba niekedy okolo 25 793 BBY, medzi nasledovníkmi svetlej a temnej strany Sily začali panovať rozkoly. Tento konflikt nesie z historického hľadiska pomenovanie "Force Wars" a zanechal na rodnej planéte Rádu, na Tythone, obrovské množstvo škôd - ku príkladu zničenie jej ekosystému. Víťazom vojny sa stali nasledovníci svetlej strany Sily a tak oficiálne vznikol Rád Jedi, na čele s rytiermi, akými boli majster Rajivari, Gardon Jard, Cala Brin či Ters Sendon (hologramová verzia na obrázku nižšie) z rasy Zabrak, z ktorej pochádzal napríklad aj Darth Maul a Savage Opress.





Po svojej výhre dospeli k názoru, že práve oni majú mať hlavné slovo v používaní Sily, pomocou ktorej je ich povinnosťou pomáhať všetkým v núdzi. Ďalej si jasne uvedomili, že ktokoľvek používa jej temnú stranu, znamená veľkú hrozbu pre mier, a tak si zaumienili všetkých nasledovníkov Bogany poraziť. Po zrade od majstra Rajivariho sa rád Jedi rozhodol presídliť, a tak planétu Tython opustili. Nakoniec sa Jediovia usadili na planéte s názvom Ossus, kde vytvorili svoje prvé akadémie, prostredníctvom ktorých šírili osvetu o Ashle a varovali pred Boganou. V daných časoch začali členovia rádu pracovať aj na dovtedy neznámej zbrani, svetelnom meči. V roku 25 000 BBY síce stále zostávali na plánete Ossus, ale formálne sa pripojili k Repulike a k jej k primárne cieľu, udržiavaniu mieru v galaxii.



Nejaký čas na to sa od Rádu mierovou cestou odpojili niektorí členovia a vytvorili si svoju akadémiu na planéte Lettow. Ich štúdie však boli príliš nebezpečné, pretože riskantným spôsobom narábali aj s temnou stranou Sily. To sa ale samozrejme originálnemu rádu Jedi nepáčilo, a tak začalo dochádzať ku konfliktom. Na čele akadémie z planéty Lettow a ich légií stál Xendor s jeho milovanou Arden Lyn (nižšie na obrázku). Konflikt po niekoľkých bojoch skončil zabitím Xendora Jedi majsterkou Awdrystou Pina v bitke pri Columuse. Tým sa skončila takzvaná Prvá Veľká schizma a odliv Jediov do akadémie na Lettowe sa zastavil.





V roku 11 987 BBY bol najvyšší kancelár Pers'lya zavraždený a jeho miesta sa ujal Contispex I., člen fanatického kultu Pius Dea. Za jeho vládnutia prišlo v Republike k mnohým čistkám, genocídam, križiackym výpravám a zbytočným vojnám. V roku 11 933 BBY sa preto Jediovia rozhodli odpojiť od Republiky a navrátiť sa na planétu Ossus. Isteže, s daným rozhodnutím mnohí členovia nesúhlasili. Väčšina rytierov Jedi nechcela do danej situácie zasahovať, ale našli sa aj takí, ktorí sa Rade Jediov vzopreli a rozhodli sa proti šialenému kancelárovi zasiahnuť. V roku 11 100 BBY prišiel Rád Jedi k rozumu a konečne k danej situácii pristúpil s jasným plánom, pri ktorom sa im podarilo kancelára Contispexa I. zajať a uväzniť ho za jeho vojnové zločiny. V nasledujúcej dobe bol Galaktický Senát rozpustený a na miesto najvyššieho kancelára bol dosadený veľmajster Rádu Jedi, Biel Ductavis.



Po dlhých tisíckach rokoch mieru prichádzame k 7000 BBY, kedy započala Storočná temnota a s ňou aj Druhá Veľká Schizma, takže opätovne dochádza k odlivu rytierov Jedi. Takzvaní Temní Jediovia, na čele s generálom Ajuntom Pallom (pravdepodobne prvým Temným pánom zo Sithov), ktorí sa odtrhli od svetlej strany Sily, boli Rádom po ťažkých bojoch porazení a vyhnaní. Títo vyhnanci sa následne presídlili na rodnú planétu Sithov, Korriban, kde sa Ajunta Pall ujal vlády. Krátko po usadení sa na Korribane sa skupinka vyhnancov pod vedením Remulusa Dreypa s túžbou po pomste vrátila do Republikového priestoru. Po určitej dobe bojovania ale tieto dve frakcie uzatvorili mier a vytvorila sa skupina Jediov a Temných Jediov, s názvom The Doomed, ktorá sa snažila o rovnováhu sily medzi jej temnou stránkou a tou svetlou. Na druhej strane sa ale zvyšní Sithovia z Korribanu presunuli na planétu Ziost, kde postupom času vytvorili obrovské Sithské iimpérium, snívajúce o porážke Jediov.





V roku 5000 BBY zaútočilo spomínané Sithské impérium na planetárny systém Koros, čím započala Veľká hyper-priestorová vojna. Tomuto zdanlivo nečakanému útoku sa dalo pomerne ľahko vyhnúť, pretože rytier Jedi menom Odan-Urr (toho sme si spomínali hneď v úvode článku ohľadom úpravy kódexu) mal krátko pred útokom sen o smrti Sithského lorda Marky Ragnosa a vojne, ktorá touto smrťou nasledovala, avšak na jeho víziu Galaktický Senát nebral vôbec žiaden ohľad. Útok viedol bájny Temný lord zo Sithov, Naga Shadow, ktorého cieľom bolo ovládnuť Republiku a následne aj celú Galaxiu. Naga Shadow bol natoľko mocný, že pomocou sithskej bojovej meditácie z neďalekej lode dokázal vytvoriť ilúziu omnoho väčšieho vojska, než aké v skutočnosti na Republiku zaútočilo.



Po zlomení Shadowovej koncentrácie sa iluzórne sithské vojská vyparili, čo vyvolalo v republikových radoch nával motivácie. Republika na čele s rytiermi Jedi sa tak sa rázne pustila do protiútoku, v ktorom Sithov jednoznačne porazila, čomu nasledoval Veľký Sithský holokaust. V roku 4400 BBY sa dostávame k významnému menu - k Freedonovi Naddovi. Nadd bol pôvodne padawanom Rádu Jedi, ktorému však Rada nechcela udeliť titul rytiera Jedi. Preto sa mladý padawan vydal za Jedi majsterkou Mattou Tremayne, ktorá ho vyzvala, aby jej preukázal, že je skutočne rytierom Jedi. Nadd bral dané slová ako vyhrážku, a tak na majsterku Tremayne zautočil a súboj skončil jej smrťou. Freedon Nadd, plný hnevu a beznádeje, sa vydal hľadať Sithov, pretože veril, že práve oni docenia jeho schopnosti (narozdiel od Jediov). Na planéte Yavin 4 objavil skrývajúceho sa Sithského Lorda Naga Shadowa, ktorý ho vycvičil, za čo sa mu Nadd odmenil zabitím. Freedon Nadd sa krátku dobu na to presunul na planétu Onderon, kde plánoval vybudovať Sithské Impérium. Dokonca i po jeho smrti planétu stále obýval, ale to skončilo úspešným zákrokom rytierov Jedi, ktorým bola jeho duša vyhnaná. Naddovu podobizeň máte možnosť vidieť na obrázku nižšie. Sympaťák, no nie?





V roku 4250 vypukla tretia Veľká Schizma. Po porážke ďalších separatisticky zmýšľajúcich Jediov, sa vyhnanci presunuli do planetárneho systému Vultar, ktorý sa im stal ale osudný. V roku 3996 BBY sa dostávame k Exarovi Kunovi (obrázok nižšie), talentovanému rytierovi Jedi, ktorý sa po návšteve mesiaca Dxun stretol s duchom Freedona Nadda. Podľa všetkého bol jeho duch natoľko mocný, že mladého Jedia behom krátkej doby zmanipuloval k temnej strane Sily. Neskôr Exar bojoval proti padlému Jediovi Ulicovi Qel-Dromovi, ale ich súboj bol prerušený duchom Marka Ragnosa. Ten dvojicu presvedčil, aby spojili svoje sily, prehlásil Exara za Temného Lorda zo Sithov a Ulica za jeho učňa. Exar Kun neskôr zaútočil na Veľkú Knižnicu Rádu Jedi a ukradol z nej temný sithský holokron, pričom zavraždil legendárneho majstra Odana-Urra.



Po útoku na Coruscant bol Qel-Droma zajatý a predvolaný pred Galaktický Senát, aby sa zodpovedal za svoje vojnové zločiny. Počas výsluchu Exar Kun nečakane zaútočil, pred šokovaným publikom zavraždil kancelára, majstra Vodo-Siosk Baasa a oslobodil svojho učňa Qel-Droma. Neskôr bol ale Qel-Drom opätovne zajatý a Exar Kun v konečnej bitke pri Yavin IV porazený. V tejto hrozivej vojne proti bývalému padlému Jedimu Exar Kunovi prišla Republika o veľkú časť vojska a Rád Jedi o mnohých hodnotných členov. Mier však netrval príliš dlho, pretože Galaxiou sa šírili nové konflikty, ktoré vyústili do Mandaloriánskych vojen.





Ako mnohí z vás viete, po minulých bojoch sa Jediovia rozhodne nechceli do Mandaloriánskych vojen zapájať. Jedným z tých, ktorí rozhodnutie Rady neuposlúchli, bol Revan so svojím priateľom Alekom (neskôr známym ako Malak). Pod jeho vedením Republika zaznamenala množstvo veľkých víťazstiev, ktoré skončili pri veľkom boji na Malachor V, kde Revan v súboji zabil vodcu Mandaloriánov. Vojna bola u konca, ľudia jasali, ale Rada Jediov plánovala odpadlíkov potrestať. Väčšina z nich predvolanie nerešpektovala, a tí, ktorí tak učinili, ako ku príkladu generálka Meetra Surik, boli zbavení titulov a vypovedaní z rádu. Rovnako na tom bola aj Revanova mentorka Kreia, z ktorej Rád Jediov cítil veľkú neutralitu voči Sile a práve tá tiahla jej mnohých študentov k temnej stránke Sily.



Malak a Revan sa neskôr vydali na planétu Dromund Kaas, kde objavili skrývajúce sa Sithské impérium, na čele s extrémne mocným imperátorom Vitiateom a podľahli temnej strany sily. Občianska voja Jediov teda mohla započať. V týchto bojoch mal jasne navrch Revan s Malakom, a tak sa zvyšný odboj Republiky rozhodol zaútočiť na jeho hlavného veliteľa - na Revana. Útok viedla talentovaná padawanka Bastila Shana, ovládajúca mimoriadne silnú bojovú meditáciu. Pri snahe o porazenie Revana však do veliteľskej paluby strelilo delo z lode jeho učňa Malaka, ktorý sa ho rozhodol zradiť (video nižšie). Na určitý čas sa Revan vyparil z povrchu zemského, no časom sa vrátil, Malaka porazil a opäť sa vydal neznámo kam.





Po určitej dobe mieru sa ale dostávame k Prvému Vyhladeniu Jediov (First Jedi Purge) a teda k Sithskému triumvirátu, skladajúceho sa z jeho zakladateľky Darth Trayi (pôvodne majsterka Kreia) a jej učňov Darth Nihiliusa a Darth Siona. Tí v rokoch 3954 až 3951 BBY dokázali skoro úplne vyhubiť rád Jediov, až kým neboli porazení takzvanou Jedi Exile (vyššie spomínanou Meetrou Surik), rytierkou vypovedanou z rádu za to, že bojovala po boku Revana. Po triumviráte sa objavili "Praví Sithovia", prežívajúci od dôb Veľkej hyper-priestorovej vojny a čakajúci na správnu chvíľu k útoku. Ich boje ale taktiež skončili neúspechom a boli porazení.



Ďalej sa k moci dostal v roku 1100 BBY Lord Kaan a neskôr Darth Bane, zakladateľ "pravidla dvoch", ale zakaždým dokázala Republika so spoločnými silami Jediov zvíťaziť. Veľký prelom nastáva v období Klonových Vojen, ktoré sa podarilo umelo vyvolať Darth Sidiousovi, napriek tomu, že sa nachádzal v neustálej blízkosti takých mocných Jediov, akými boli majster Yoda, Mace-Windu, Obi-Wan Kenobi, Kit Fisto, Plo-Koon, Anakin Skywalker a mnohými inými. Až do jeho príchodu možno v rámci Rádu Jedi hovoriť o zlatých časoch, v ktorých Republika i Rád prosperovali a užívali si svoj ťažko vybojovaný mier. Nič však netrvá večne.





Možno aj vďaka príliš dlhu trvajúcemu pokoju boli všetci rytieri rádu Jedi zaslepení a hrozbu, ktorú mali priamo pred nosom, jednoducho nevideli. S príchodom Darth Tenebrousa a jeho učňa Darth Plagueisa v roku 53 BBY sa však veci začali meniť a Rád Jediov po takmer tisíc rokoch znova pocítil na Coruscante prítomnosť temnej strany sily. Približne dvadsať rokov na to začal Plagueisov učeň Sidious so svojimi zákernými plánmi na ovládnutie Republiky, ktoré sa mu podarilo naplniť. Na svoju stranu si získal Anakina Skywalkera, neskôr známeho ako Darth Vadera, a prostredníctvom Rozkazu 66 vyhubil takmer všetkých žijúcich Jediov.



Niektorí preživší sa rozhodli bojovať, ako napríklad rytier Jedi Roan Shryne, ktorý padol rukou Darth Vadera, iní sa úspešne skryli do exilu (Obi-Wan, Yoda) a ďalších časom ulovili sithskí inkvizítori či nájomní lovcovia odmien. Novú nádej Jediovia dostali v podobe Vaderova syna, Lukea Skywalkera. S pomocou Obi-Wanovho a Yodovho výcviku dokázal Vadera zdolať a k roku 4 ABY (After Battle of Yavin) bolo Sidiousovo impérium oficiálne porazené. Po tomto úspechu sa pochopiteľne Luke chopil vedúcej úlohy v obnove Nového Rádu Jedi, ale jeho históriu by sme si skôr mohli rozobrať v samostatnom článku, pretože by bolo nevhodné skrátiť ju na pár odstavcov. Čo poviete? V prípade záujmu za túto možnosť zahlasujte v ankete, prípadne si zvolte čokoľvek, o čom by ste sa chceli dozvedieť viac. Hlasovať môžete samozrejme opätovne za viacero možností.

