Netflix už onedlho sprístupní mimoriadnu porciu anime projektov, ktoré potešia nielen fanúšikov akcie, fantasy či hororu, ale aj rozprávok

Ako všetci veľmi dobre vieme, Netflix už dávno nie je iba obyčajnou internetovou požičovňou. Tento známy streamovací gigant sa totiž pravidelne púšťa aj do produkcie vlastných, originálnych a často naozaj kvalitných počinov, a to nielen na úrovni seriálov, ale aj filmov. Na nedávnej špeciálnej udalosti v japonskom Tokyu nás však Netflix opäť raz príjemne prekvapil, keď oznámil, že na svojich platformách už onedlho sprístupní poriadnu porciu lákavých projektov, ktoré dozaista potešia najmä fanúšikov anime. Skvelá štvordielna Castlevania sa asi osvedčila. No a keďže zoznam chystaných záležitostí je poriadne nabitý, navrhujeme hneď aj začať.

Cannon Busters

Príbeh tohto anime seriálu nám predstaví špičkového, priateľského droida menom S.A.M, ktorý sa spoločne s nepredvídateľným a vyradeným údržbárskym robotom či drzým smrtiacim utečencom vydá na nezabudnuteľné dobrodružstvo do fantastického a nebezpečného sveta s cieľom nájsť svojho najlepšieho priateľa, dediča jedného mocného kráľovstva čeliaceho obliehaniu. Za vznikom Cannon Busters a réžiou všetkých dvanástich epizód stojí LeSean Thomas (Children of Ether), no o scenár sa okrem samotného Thomasa postarali aj Natasha Allegri (vytvorila seriál Bee & Puppycat), Anne Toole (videohra The Witcher) a Nilah Magruder (webséria M.F.K.). Dátum sprístupnenie zatiaľ nepoznáme.

Devilman Crybaby

Ocitneme sa v dobe, kedy sa starodávna rasa démonov rozhodla vrátiť, aby si od ľudí vzala svet opäť len pre seba. Ústredný hrdina Akira Fudo (Koki Uchiyama) sa od svojho priateľa menom Ryo Asuka (Ayumu Murase) následne dozvedá, že jediným spôsobom na porazenie démonov je zlúčiť sa s nimi a prevziať kontrolu. A Akira uspeje. Transformuje sa na Devilmana, ktorý oplýva mocou démona, no stále disponuje dušou človeka. Seriál vychádza z hororovej mangy Devilman od autora Go Nagaia a pod hlavičkou Netflixu ho zrežíruje Masaaki Yuasa (Mind Game). Scenár pochádza z pera Ichira Okouchiho (Code Geass) a hudobnú zložku doplní Kensuke Ushio. Desaťdielne anime môžeme očakávať na jar 2018.

Baki

Z originálnej mangy bolo vytlačených a predaných viac ako 63 miliónov kópií, čo nám dáva nádej, že Baki nebude iba tak hocijakým anime seriálom. Príbeh sa zameria na Bakiho Hanmu, ktorý podstupuje nesmierne tvrdý a intenzívny tréning, aby mohol poraziť svojho otca, najsilnejšieho bojovníka na svete. Do cesty sa mu však postaví pätica najbrutálnejších vrahov odsúdených na smrť. Tých vlastná sila a neuveriteľné zručnosti doviedli až do bodu, kedy sa v živote nudia. Túžia teda po porážke a dúfajú, že ich Baki úplne rozdrtí. Na Bakiho stranu sa následne pridajú Kaoru Hanayama, Gouki Shibukawa, Retsu Kaioh či Doppo Orochi, no a epickému súboju už absolútne nič nebráni. Netflix toto anime uvedie prostredníctvom 26 epizód. Kedy presne ich ale uvidíme, to ukáže až najbližšie obdobie.

B: The Beginning

Chystané anime s pôvodným názvom Perfect Bones sprostredkuje obrovský svet, poháňaný pokrokovými technológiami a rozvíjajúcou sa zločinnosťou. V centre tejto napínavej drámy sa ocitne opevnené mesto sužované sériovým vrahom Killerom B, cez ktoré prechádza široká škála postáv, ako hlavný hrdina Koku, legendárny vyšetrovateľ kráľovskej polície Keith alebo členovia záhadnej zločineckej organizácie. Réžiu si rozdelia Kazuto Nakazawa (Kuroko's Basketball, Samurai Champloo) a Yoshinobu Yamakawa, no a čo sa samotného hereckého obsadenia týka, svoje hlasy postavám prepožičajú napríklad Hiroaki Hirata, Yuki Kaji, Asami Seto, Hiroki Touchi, Minoru Inaba, Ami Koshimizu, Toshiyuki Toyonaga, Shintaro Tanaka, Atsushi Goto, Toshiyuki Morikawa či Kaito Ishikawa. Dvanástky epizód by sme sa mali dočkať na jar 2018.

Sword Gai: the Animation

Príbeh tohto akčného fantasy kúsku sa bude točiť okolo legendárnej zbrane, ktorá vysala krv už z nespočetného množstva obetí. Občas sa však stane, že dokáže život aj prevziať. A keď je jej ľudským hostiteľom osoba, ktorú naplňuje nenávisť a vražedné zámery, nemôže z toho vzniknúť nič iné, než démonická kombinácia bažiaca po masakrovaní. Na boj proti takýmto nebezpečným bytostiam síce bola vytvorená špeciálna organizácia, všetko sa ale zmení s príchodom mladíka menom Gai, ktorý je predurčený žiť ako zbraň. Bitka o osud ľudstva môže začať. Za scenárom stojí Toshiki Inoue (Death Note) a Sword Gai: the Animation môžeme očakávať taktiež na jar budúceho roka. Presný počet epiźod nepoznáme.

A.I.C.O. Incarnation

Japonsko v roku 2035. Počas výskumného projektu sa udiala nehoda známa ako „výbuch“, kvôli ktorej sa v oblasti Kurobe Gorge vyrojila nekontrolovateľná umelá životná forma zvaná „Matter“. O dva roky neskôr sa 15-ročný Aiko Tachibana, ktorý pri nešťastí stratil svoju rodinu, dozvedá od novej študentky niečo neuveriteľné. V jej tele je totiž ukryté tajomstvo. Zároveň od nej zisťuje, že dôležitá odpoveď leží v mieste Primary Point, ktoré predstavovalo centrum výbuchu. Aiko sa teda v spoločnosti špeciálneho tímu a jeho spolužiačky ako sprievodkyne rozhodne preniknúť do zakázanej oblasti, to však ešte netuší, akú novú pravdu tam objaví. Dvanásť epizód zrežíruje Kazuya Murata (Code Geass) a uvidíme ich na jar 2018.

Lost Song

Ďalšie dvanásťdielne fantasy anime nám predstaví dve nevídané hrdinky. Jednou z nich je energická Rin (Konomi Suzuki), žijúca v zelenajúcej sa dedinke na hranici, no a tou druhou zasa speváčka Finis (Yukari Tamura), ktorá trávi svoje dni v samote uprostred kráľovského paláca v rušnom hlavnom meste. Obe však disponujú špeciálnymi schopnosťami, ako napríklad liečenie zranení, vytváranie vody či tzv. silou piesne. Osud ich tak nečakane zavedie na spoločnú cestu, pri ktorej musia poraziť blížiace sa zlo, ktoré na kráľovstvo a všetkých jeho obyvateľov vrhá stále väčší tieň. Za scenárom spolu s réžiou stojí duo Junpei & Morita a sprístupnenia všetkých epizód sa dočkáme niekedy v priebehu budúceho roka.

Children of the Whales

Príbeh je zasadený do sveta pokrytého pieskom a sústredí sa na Chakura, chlapca, ktorý žije s ostatnými ľuďmi v úplnej izolácii na akomsi plavidle, pohybujúcom sa po piesočnom mori. A keďže Chakuro s priateľmi ešte nikdy nevideli človeka z vonkajšieho sveta, celé svoje dni trávia práve prahnutím po jeho preskúmaní. Jedného dňa však nečakane narazia na zničenú loď a v jej útrobách spoznávajú záhadné dievča menom Rikosu. Je to vôbec po prvýkrát, čo nadviazali kontakt s osobou mimo ich malý svet. Za réžiou anime adaptácie rovnomennej mangy od Kyoheia Ishigura stojí Kyohei Ishiguro (Shigatsu wa kimi no uso) a obsadenie vytvoria herci, ako napríklad Natsuki Hanae, Manaka Iwami, Yuichiro Umehara, Nobunaga Shimazaki, Mikako Komatsu, Daiki Yamashita či Hiroshi Kamiya. Zatiaľ neznámeho počtu epizód sa dočkáme v priebehu roku 2018.

Knights of the Zodiac: SAINT SEIYA

A teraz niečo z prostredia prevažne gréckej mytológie. Anime séria Knights of the Zodiac: Saint Seiya bude totiž sledovať moderné dobrodružstvá mladých bojovníkov zvaných rytieri, ktorí prisahali, že sa stanú ochrancami reinkarnovanej bohyne Atény. Sú to rytieri zverokruhu a každý z nich nosí mocné brnenie, založené na súhvezdí nimi zvoleného znamenia. Nielenže Aténu chránia, oni jej aj pomáhajú v boji proti silným olympským bohom, ktorí sa snažia zničiť ľudstvo. Dvanásť epizód režírovaných Yoshiharom Ashinom (Cross Ange, Thundercats) bude vychádzať z originálneho príbehu a postáv od Masamiho Kurumadu. Dátum premiéry známy nie je.

Rilakkuma Series (zatiaľ pracovný názov)

Rilakkuma je plyšový medveď, ktorý sa jedného dňa stretol s kancelárskym pracovníkom menom Kaoru a celé dni trávi leňošením v izbe. A hoci má na chrbte zips, jeho obsah je doteraz záhadou. Miluje palacinky, ryžovú omeletu, vaječný krém a ryžové knedle. Medzi jeho kamarátov patrí Kaorov hračkársky vták Kiiroitori a malý biely medvedík Korilakkuma. Rilakkuma je v Japonsku veľmi populárny a pri príležitosti jeho 15. výročia sa Dwarf Studio rozhodlo, že práve prostredníctvom medveďa predstaví svetu svoje prvotriedne zručnosti v oblasti stop-motion animácie. Tie si budeme môcť vychutnať vo forme trinástich dielov. Kedy ich ale budeme mať možnosť vidieť, zatiaľ nevieme.

Kakegurui

Súkromná akadémia Hyakkaou je všetkým, len nie obyčajnou strednou školou. Dcéry a synovia bohatých rodín totiž nevzdeláva v atletike alebo vedomostiach, ale v schopnosti čítať súpera. No a ako inak zdokonaliť budúcich absolventov v tejto disciplíne než prostredníctvom neustáleho hrania hazardných hier? V Hyakkaou sa víťazi považujú za bohov a porazení za žobrákov. Nová študentka Yumeko Jabami chce však všetkým ukázať, ako taký kráľ medzi gamblermi vyzerá naozaj. V anime Kakegurui, ktoré bude založené na mange od Homuru Kawamota a Torua Naomuru, budeme počuť hlasy hercov, ako Saori Hayami, Minami Tanaka, Tatsuya Tokutake, Yuki Wakai, Karin Nanami, Mariya Ise, Yu Serizawa, Tomokazu Sugita, Mayu Udono, Ayaka Fukuhara či Miyuki Sawashiro. Režíruje Yuichiro Hayashi (Garo: The Animation) a všetkých dvanásť dielov bude sprístupnených niekedy v roku 2018.

Fate/Apocrypha

Svätý grál sa stratil. Po niekoľkých rokoch mieru a pokoja rodina čarodejníkov Yggdmillennia ohlási odchod z Asociácie čarodejníkov a na prekvapenie ostatných otvorene priznáva, že Svätý grál je v jej moci. Odpoveď Asociácie však na seba rozhodne nenechá dlho čakať. Po tento cenný artefakt posiela skupinu 50 mágov, misia ale aj napriek tomu dopadne katastrofálne. Celý tím je totiž až na jedného zdecimovaný neznámym Služobníkom. Poslednému preživšiemu sa aspoň podarí aktivovať rezervný systém grálu, čím umožní povolanie do služby 14 novým Služobníkom. V meste Trifas sa tak schyľuje k vojne.

K vojne dvoch frakcií, kde každá disponuje siedmimi Služobníkmi. Na jednej strane Čierna frakcia pod velením rodiny Yggdmillennia, ktorá sa snaží udržať vládu nad svätým grálom, no a na tej druhej frakcia Červená, vedená Asociáciou čarodejníkov. Tí by grál zasa najradšej videli vo svojej moci. Svoje hlasy tentokrát prepožičajú Natsuki Hanae, Maaya Sakamoto, Koki Uchiyama, Miyuki Sawashiro, Junichi Suwabe, Saori Hayami, Shunsuke Takeuchi, Koji Yusa, Ryotaro Okiayu, Makoto Furukawa, Rumi Okubo, Tetsu Inada, Mitsuru Miyamoto, Satoshi Tsuruoka, Ai Nonaka, Kei Shindo či Sakura Tange. Režíruje Yoshiyuki Asai (Charlotte) a všetkých 25 epizód bude v Amerike a Kanade premiérovať 7. novembra (listopad) 2017. Zvyšok sveta si počká do 2. decembra (prosinec).

Godzilla: Monster Planet

A na záver ešte jeden animovaný film. Ten nám predstaví nehostinné prostredie planéty Zem, na ktorej povrchu sa začali objavovať obrovské monštrá, pričom posledným z nich bolo to najmocnejšie - Godzilla. Po pol storočí trvajúcej vojne s týmito monštrami sa teda ľudstvo nakoniec rozhodlo Zem opustiť a začalo hľadať nový domov. A tak boli v roku 2048 ústrednou svetovou vládou vybraní tí, ktorí na palube medzihviezdnej lode Aratrum vzlietli k vzdialenej planéte Tau Cetus E. Po dvadsaťročnej ceste sa však ukázalo, že tamojšie podmienky sú od tých zemských natoľko odlišné, že robia planétu neobývateľnou.

Na palube tejto lode sa medzi cestujúcimi nachádza aj Haruo, ktorý mal iba štyri roky, keď videl, ako boli jeho rodičia zavraždení Godzillou. No a teraz nemá v hlave nič iné, než pomstu. Keď sa presídlenie na planétu Tau Cetus E ukáže ako nemožné a prostredie na vesmírnej lodi začína pomaly umierať, Haruo a jeho skupina podnikne nebezpečnú cestu hyperpriestorom v snahe vrátiť sa späť na Zem. Lenže modrá planéta medzitým prešla ďalšími dvadsiatimi rokmi evolúcie a pretvorila sa na neznámy, nepriateľský ekosystém, ktorého dominantným vládcom je Godzilla. Režíruje Kobun Shizuno (Elfen Lied) spoločne s Hiroyukim Seshitom (Knights of Sidonia) a zahrá si napríklad Mamoru Miyano, Takashiro Sakurai, Kana Hanazawa, Tomokazu Sugita, Yuki Kaji či Junichi Suwabe. Filmu by sme sa mali dočkať ešte tento rok.

Tak a práve ste úspešne dorazili na samotný koniec tohto článku. Ako ste sa mohli sami presvedčiť, nádielka chystaných projektov je naozaj úctyhodná a dozaista si z nej vyberie každý jeden fanúšik anime. Je síce pravdou, že niektoré epizódy z vyššie spomínaných seriálov sú už na internete prístupné, nie však pod hlavičkou Netflixu. Streamovacia služba totiž odkúpila iba práva na ich vysielanie a budú kompletne k dispozícii až vtedy, keď nastane deň premiéry. Je teda na vás, či uprednostníte materskú stanicu seriálu a využijete klasické vysielanie epizód s týždňovým odstupom, alebo si radšej počkáte na dátum premiéry od Netflixu, vďaka ktorému si vychutnáte celú sériu naraz.

Ktorý z týchto anime projektov vás zaujal najviac? zobraziť výsledkyskryť výsledky Cannon Busters Devilman Crybaby Baki B: The Beginning Sword Gai: the Animation A.I.C.O. Incarnation Lost Song Children of the Whales Knights of the Zodiac: SAINT SEIYA Rilakkuma Series Kakegurui Fate/Apocrypha Godzilla: Monster Planet Cannon Busters 0 hlasov Devilman Crybaby 1 hlas Baki 1 hlas B: The Beginning 0 hlasov Sword Gai: the Animation 0 hlasov A.I.C.O. Incarnation 1 hlas Lost Song 0 hlasov Children of the Whales 1 hlas Knights of the Zodiac: SAINT SEIYA 3 hlasy Rilakkuma Series 0 hlasov Kakegurui 3 hlasy Fate/Apocrypha 5 hlasov Godzilla: Monster Planet 4 hlasy