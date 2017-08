Agent Peña je späť! 3. séria Narcos dorazí na Netflix 1. septembra, čo ohlasuje explozívny trailer v centre s Cali kartelom

The Blow Must Go On. 3. séria Narcos dorazí už o necelý mesiac! Presne 1. septembra si na Netflixe budeme môcť pozrieť všetkých 10 epizód, ktoré sa po páde Escobara zamerajú na Cali kartel. Ten už dlho čakal na posledný Pablov výdych. Teraz sú verejným nepriateľom číslo jedna práve oni. Bolo by hlúpe dať seriálu zbohom len preto, že Pablo už skončil. Tvorcov seriálu síce mrzí, že s Pablom nenatočili viac materiálu a nešli viac do hĺbky, keďže sa stal takou milovanou postavou, a to hlavne geniálnemu výkonu Wagnera Mouru, no to im nebránilo, aby sa v príbehu Narcos posunuli ďalej a ukázali nám ďalšie drogové veľmoci. Ste pripravení na Cali kartel?

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.