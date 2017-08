Filmkult na Grape! V špeciálnej zóne budeme okrem iného premietať aj dva filmy podľa vášho výberu

Festival Grape 2017 sa nezadržateľne blíži. Už v piatok, 11. augusta, to na piešťanskom letisku opäť vypukne a my sa už nevieme dočkať. A to najmä vďaka tomu, že si Refresher pre vás počas tohto ročníku v areáli festivalu pripravil zónu, v ktorej to bude naozaj žiť.



Rozhodli sme sa, že v rámci toho celého pre vás pripravíme aj časť vyhradenú pre Filmkult, kde sa logicky budú premietať filmy. Vybrali sme preto desiatku snímok. Z nich si môžete vybrať 1, ktorý chcete vidieť na Grape najviac.

Jednoducho zahlasujte v ankete nižšie a skúste sa naozaj zamyslieť nad tým, čomu pridelíte svoj hlas. Sami sme sa snažili vyberať ľahšie stráviteľné počiny, u ktorých platí, že ich môžete začať pozerať aj od polovice a stále sa náramne zabavíte, aj keď si miesto prečítania každého piateho dialógu struhnete jedno orosené. Zvyšok je teda na vás, následne sa už vidíme na Grape, kde sa možno objaví aj niekto z redakcie Filmkultu.

Aký film by si na Grape v našej zóne videl najradšej? zobraziť výsledkyskryť výsledky Mad Max: Fury Road The Last Boy Scout (Posledný skaut) Matrix Blade Speed Racer Predátor Votrelec Pacific Rim (Ohnivý kruh) 300 Jaws - Čeluste Mad Max: Fury Road 140 hlasov The Last Boy Scout (Posledný skaut) 37 hlasov Matrix 70 hlasov Blade 12 hlasov Speed Racer 7 hlasov Predátor 17 hlasov Votrelec 41 hlasov Pacific Rim (Ohnivý kruh) 16 hlasov 300 24 hlasov Jaws - Čeluste 45 hlasov