Bruce Willis konečne hviezdi v akčnom filme! Sledujte skvelý trailer pre Death Wish, film plný sarkazmu, zabíjania, krvi a zbraní

Bruce Willis má najlepšie roky svojej kariéry veľmi dávno za sebou. Tie posledné strávil natáčaním maximálne priemerných, bohužiaľ, často až podpriemerných akčných snímok, ktoré nijako výrazne neuspeli. Trochu sme sa potešili, že sa vráti do Shyamalanovho univerza v pokračovaní filmov Unbreakable a Split s názvom Glass, no dnes máme pocit, že by to Willis s tým comebackom predsa len mohol myslieť vážne. Vyšiel totiž skvelý trailer pre akčný thriller Death Wish, ktorý zobrazí Willisovu postavu ako poctivého občana - lekára. Ten zoberie spravodlivosť do vlastných rúk po tom, čo mu neznámi násilníci/lupiči zabijú manželku. Čo sa deje nasledovne zistíte v traileri nižšie.



Death Wish je remakom rovnomenného thrilleru z roku 1974. Tentoraz ho natáča známy režisér Eli Roth, pričom o scenár sa postaral Joe Carnahan. Ak nás sledujte dlhšie ako dva dni, o týchto pánoch ste u nás počuli už veľmi veľakrát. Okrem Willisa sa v snímke objavia aj herci, ako napríklad: Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris či Kimberly Elise. Premiéra je naplánovaná na 22. november.

