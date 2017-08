Najlepší Batman je momentálne na konzolách. Druhá séria Temného rytiera od Telltale začína už o pár dní a my tu máme launch trailer

Väčšinou herné články zdieľame priamo cez Refresher, no v tomto prípade urobíme výnimku, keďže Batman je predsa len Batman a rozhodne si zaslúži článok aj u nás, aj keď ide o hru. Vlastne, je to od Telltale, takže skôr hovoríme o interaktívnom filme/seriáli. Keby ale nebol kvalitný, článok by sme nepísali. Prvá séria, ktorá vyšla len minulý rok, oplývala skvelými a zaujímavými postavami, konečne sviežim pohľadom na Gotham a život Brucea Bannera, jeho alter ega a priateľov/nepriateľov. Hry od Telltale majú veľa chýb, ale Batman bol aspoň skvelý vďaka atmosfére, postávam a príbehu, takže sme radi, že sa do Gothamu vraciame tak skoro, tentoraz s oveľa ikonickejším záporákom, Riddlerom. Viac vám ale napovie trailer. Batman: The Enemy Within od Telltale začína PS4, Xbox One a PC už 8. augusta, kedy vychádza prvá z 5 epizód.

