Po ďalšej upútavke pre horor It si nedokážeme predstaviť realitu, v ktorej by nešlo o úžasný horor

O It sme toho napísali už veľmi veľa. A sme za to aj veľmi radi, keďže chýbalo málo a remaku by sme sa nikdy nedočkali. Nekonečné problémy v pre produkcii neznačili nič dobré, no všetky doteraz uvoľnené propagačné materiály hovoria jasnou rečou: It bude stáť za to, či už ste fanúšikom hororového žánru alebo nie. Neviem sa zbaviť pocitu, že pôjde o jednak vizuálne úžasne natočený a trikovo ošéfovaný film, ktorý bude svojou atmosférou zrážať jeden béčkový horor za druhým. A že ich v poslednej dobe vychádza, že? V každom prípade, ak máte záujem o informácie o deji, postavách a tvorcoch, klikajte na odkaz sem, ktorý vás premiestni do nášha vlákna, kde sa dozviete všetko potrebné. It premiéruje 7. septembra.

