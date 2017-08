Sophie Turner prezradila, že v boji o filmovú rolu vyhrala nad oveľa lepšou herečkou vďaka jej hviezdnemu menu a sile sociálnych sietí

Nejak obsiahlejšie predstavovať sympatickú herečku Sophie Turner nebude asi ani potreba. Drvivá väčšina fanúšikov ju pozná vďaka postave Sansy Stark z populárneho fantasy seriálu Game of Thrones, no vidieť ste ju mohli napríklad aj v X-Men: Apocalypse (2016) ako mladú verziu mocnej mutantky Jean Grey. Game of Thrones sa už pomaly ale isto blíži k svojmu koncu (na HBO práve beží predposledná séria), a tak sa Sophie obzerá po nových rolách, vďaka ktorým by naďalej fungovala vo filmovom/seriálovom priemysle. A ako to v tejto brandži vlastne funguje?



Sophie tvrdí, že častokrát popularita vyhráva nad talentom. Podľa jej skromného vyjadrenia si takúto situáciu v nedávnej dobe zažila na vlastnej koži a prehlásila: „Mnohé z vecí, ktoré som dosiahla, boli o správnom načasovaní a šťastí, ale taktiež, a nerada to hovorím, o veľkej sociálno-mediálnej popularite". Sophie konkrétne hovorila o jednom z filmov, do ktorého sa snažila dostať prostredníctvom konkurzu. Vo finálnom rozhodovaní o tom, či danú rolu získa ona alebo jej konkurentka, sa jej podľa jej slov pošťastilo daný "súboj" vyhrať najmä vďaka jej popularite aj napriek tomu, že bojovala proti omnoho lepšej herečke než akou je ona sama. Ak sa pozrieme na číselné údaje, Sophie má na svojom Instagrame 5,4 milióna sledovateľov, na Twitteri 1,35 milióna a na sociálnej sieti Facebook približne 2 milióny.



O aký film ale išlo a kto je tou záhadnou herečkou, kvalitami prekonávajúcou talentovanú Sophie Turner? Odpoveďe na tieto otázky síce nepoznáme, ale vieme, že v najbližších dvoch rokoch sa Sophie objaví v snímkach "Berlin, I Love You", "Hunstville", "Time Freak" a zopakuje si rolu Jean Grey v X-Men: Dark Phoenix. O ktorom filme podľa vás hovorila? Máte nejaký tip?





