TOP 10: Najlepšie filmy o Batmanovi, ktorým vládne zmes Christophera Nolana a Tima Burtona

Čo vám napadne, keď sa povie slovo superhrdina? Postava s nadprirodzenými schopnosťami, zväčša odetá do špeciálneho obleku, snažiaca sa pomáhať ľuďom a zároveň ich chrániť. Jedným z najznámejších superhrdinov všetkých čias je práve netopierí muž, Batman. Do dnešného dňa bolo o mužovi s menom Bruce Wayne Batman natočených celkom 10 hraných a niekoľko desiatok animovaných filmov. Niektoré boli prepadákmi, z iných sa stali synonymá slova masterpiece. Pozrime sa bližšie na to, ktorým sa ako darilo.



Strážca Gotham City bojujúci so zločinom, oblečený do čierneho obleku pripomínajúceho netopiera, ktorého najväčšou supersilou sú peniaze. V skutočnosti tajomný miliardár bez rodičov trpiaci strachom z netopierov, od detstva vychovávaný rodinným sluhom Alfredom. Batmana pozná každý, kto aspoň raz videl niektorý z filmov o tomto neslávne známom superhrdinovi, respektíve čítal komiks. Ten spolu s desiatkami iných superhrdinov, ako napríklad Flash, Wonder Woman či Superman, patrí spoločnosti DC Comics. Komiks dostal filmovú podobu po prvýkrát v roku 1966, a od tejto chvíľe boli adaptované najrôznejšie komiksové príbehy zo sveta DC.

Pri snímkach, kde netopierieho muža stvárnili reálni herci, sa doposiaľ vystriedalo 5 režisérov, pričom nie všetkým sa podarilo dosiahnuť úspech. Môžete si všimnúť, že v rebríčku chýbajú snímky od režiséra Joela Schumachera, Batman Forever, Batman & Robin, a okrem nich aj film Suicide Squad (a taktiež animáky, ktorým sa budeme možno venovať samostatne). Nemáme však jediný dôvod rozpisovať sa o týchto počinoch, keďže ani jeden z nich nestojí za reč, a teda by v ľubovoľnom poradí obsadili posledné tri priečky. Ako sa teda filmy o Batmanovi umiestnili v našom rebríčku?

Obálka komiksu, v ktorom sa prvýkrát objavil Batman

7. Batman vs Superman: Úsvit Spravodlivosti (BvS: Dawn of Justice, 2016, r. Zack Snyder)

Fanúšikmi akceptovaná, bežnými ľuďmi a kritikmi zavrhovaná. Hovoríme o snáď najdiskutovanejšej komiksovke minulého roka. O réžiu sa postaral Zack Snyder (Watchmen, Man of Steel), snažiaci sa urobiť film taký temný, ako sa len dá. Ako už všetci vieme, do kostýmu Batmana sa pre zmenu prezliekol Ben Affleck, ktorého tvár zrejme nedokáže prejavovať žiadne emócie. V snímke sa snaží nájsť a zatknúť Supermana (Henry Cavill), zatiaľ čo spoločný nepriateľ oboch superhrdinov, Lex Luthor (Jesse Eisenberg), vymýšľa plán, ako Supermana zabiť.

Nemôžeme Snyderovi uprieť jeho snahu o zasadenie postavy Batmana do komiksového univerza plného Metahumans, no napriek tomu sa mohol vyvarovať mnohým chybám. Trebárs nezmyselným dialógom, digitálnemu bordelu alebo stopáži, ktorá očividne nestačila na vyrozprávanie uceleného príbehu. Čo sa týka hereckých výkonov, Eisenbergovi ani Cavillovi nemáme čo vytýkať. Vyššie to jednoducho ísť nemôže.





6. Batman (1966, r. Leslie H. Martinson)

Úplne prvý celovečerný hraný film o Bruce Waynovi a jeho alter egu. Masku netopiera si po prvýkrát vo filme vyskúšal nedávno zosnulý Adam West, pre ktorého sa úloha stala priam ikonickou. Postavu Batmanovho pomocníka Robina si zahral Burt Wurd. Dvojica dostane správu, že komodorovi Schmidlappovi (Reginald Denny) hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, a tak sa mu vydávajú na pomoc. Cestu im skrížia nepriatelia, ako Catwoman (Lee Meriwether), Riddler (Frank Gorshin), Penguin (Burgess Meredith) či Joker (Ceasar Romero). Pre oboch hercov to nebola prvá spolupráca týkajúca sa tohto komiksového hrdinu, keďže West aj Wurd už tie isté postavy stvárnili v rovnomennom seriáli.

Batman a Robin tu tvoria dynamické duo, posúvajúce dej neustále dopredu. Snímka je rozhodne tou najkomickejšou spomedzi všetkých hraných filmov s tematikou netopierieho muža, no stále sa úspešne drží komiksovej predlohy. Ak ste tento filmový počin z dielne 20th Century Fox ešte nevideli, mali by ste to čím skôr napraviť.

5. Batman (1989, r. Tim Burton)



Prvá z dvojice snímok natočených uznávaným Timom Burtonom (Charlie and the Chocolate Factory, Edward Scissorhands). V hlavnej úlohe sa nám ako Batman predstavil Michael Keaton (Spotlight, Spiderman: Homecoming), ktorý už s režisérom v minulosti spolupracoval (stretli sa pri natáčaní Burtonovho filmu Beetlejuice, kde si Keaton zahral jednu z hlavných postáv). Rolu záporáka Jokera si strihol oscarový Jack Nicholson, ktorého herecký výkon bol skutočne famózny. Vo filme fungovalo takpovediac všetko, od dejovej zápletky až po psychológiu postáv. Na snímke môžeme badať režisérov typický rozprávkovo-hororový rukopis, čo len pridalo na celkovom dojme. Keaton bol určite jedným z najlepších hercov, akí kedy mali možnosť stvárniť túto svetoznámu komiksovú postavu. Skutočne podarená adaptácia.





4. Návrat Temného rytiera (The Dark Knight Rises, 2012, r. Christopher Nolan)

Konečne sa v našom rebríčku dostávame k mužovi, ktorému sa podarilo natočiť komiksovú adaptáciu v takom štýle, v akom sa to nepodarilo doposiaľ nikomu pred ním. Záverečná časť trilógie o Temnom rytierovi sa po celý čas nesie v nolanovskom duchu, teda necháva diváka v napätí po celých takmer 160 minút stopáže. Herec Tom Hardy (Inception, Mad Max: Fury Road) zvládol postavu hendikepovaného záporáka Banea na výbornú, a to aj napriek tomu, že musel mať po celý čas nasadenú špeciálnu masku zakrývajúcu mu pol tváre. Úlohy Netopiera sa už po tretíkrát zhostil Christian Bale (The Prestige, Public Enemies), ktorý zároveň vyhlásil, že to bolo naposledy, čo si obliekol kostým Batmana.

Vo filme sa k superhrdinovi z univerza DC pripojila Catwoman v podaní Anne Hathaway (Devil wears Prada, Interstellar). Režisér sa rozhodol, že záporákom snímky bude Bane už pár týždňov po premiére filmu Temný rytier, aj keď štúdio Warner Bros. si ako záporáka predstavovalo Hádankára. Stvárniť ho mal Leonardo DiCaprio. Film sprevádza aj neslávne známa udalosť z jeho premiéry v kine Aurora v štáte Colorado, keď sa mladík menom James Holmes rozhodol zmasakrovať obecenstvo, pričom sa mu podarilo zavraždiť až 12 ľudí a ďalších 58 zraniť. Niekoľko krajín vrátane Francúzska, Japonska či Mexika sa teda rozhodlo zrušiť ohlásené dátumy premiéry filmu.

3. Batman začína (Batman Begins, 2005, r. Christpoher Nolan)

Prvá snímka Dark Knight Trilogy, ktorej réžie sa rovnako ako pri ostatných dvoch filmoch ujal slávny Christopher Nolan. Jeho režisérske umenie je tu naplno zobrazené v charakteristických temných, ponurých scénach. Všetky tri snímky sa označujú ako najlepšie filmy o Batmanovi, za čo okrem skvelej réžie a hereckých výkonov môže aj fakt, že Nolan sa rozhodol zasadiť celú trilógiu do reálneho sveta. Takže žiadni Metahumans, žiadna mágia ani fantasy. Až v tomto filme sa niekto naplno venoval detstvu Brucea Waynea, backstory o strachu z netopierov a rodinnej tragédii, ktorá z Brucea Wayna spravila Batmana. Herecké obsadenie nemohlo dopadnúť lepšie. Christian Bale ako Temný rytier/Bruce Wayne, Michael Caine ako Alfred, Morgan Freeman ako výrobca zbraní a oblekov Lucius Fox, Gary Oldman čoby policajný komisár Jim Gordon a nakoniec Batmanov mentor, no zároveň úhlavný nepriateľ Ra's al Ghul v podaní Liama Neesona.

Takéto zoskupenie hollywoodskych megahviezd bolo skutočne niečo mimoriadne. Okrem toho sa o hudbu k filmu postarali dvaja skladateľskí velikáni, a to James Newton Howard a Hans Zimmer. Druhý spomínaný z dvojice je zvyčajne prvou voľbou pre väčšinu Nolanových filmov, či už to bolo pri Inception (2010), Interstellar (2014) alebo najnovšie Dunkirk (2017). Režisérovi sa úspešne podarilo odraziť sa od zaužívaných komiksových adaptácií a vytvoriť niečo neobyčajné, no pritom skutočné.

2. Batman sa vracia (Batman Returns, 1992, r. Tim Burton)

Druhý Tim Burton sa v našom rebríčku umiestnil na druhom mieste. Batman sa vrátil ešte v lepšej podobe, opäť v hlavnej úlohe s Michaelom Keatonom. Tentokrát sa mu rozhodol znepríjemniť život diabolský Oswald Cobblepot, prezývaný Tučniak (Danny DeVito). DeVito bol ako záporák skvelý, najmä keď sme zistili, že majú s Batmanom veľa spoločného. Dej ovplyvnila aj zvodná Catwoman, ktorú stvárnila Michelle Pfeiffer. Napriek tomu, že spoločnosť Warner Brothers sa pokúšala udržať atmosféru snímky takpovediac v zóne priemernosti, nepodarilo sa im to, za čo môžeme byť len radi. Tim Burton vo svojej najčistejšej podobe, divne strašidelný, miestami až bizarný, no napriek tomu fantastický. Z filmu Batman sa vracia sa stala kultová klasika komiksového žánru, ktorá by mala byť povinnosťou každého fanúšika maskovaného strážcu Gotham City.





1. Temný rytier (The Dark Knight, 2008, r. Christopher Nolan)

Úprimne, čakali ste na prvom mieste niečo iné? Doposiaľ najlepší komiksový film od DC, aký bol kedy natočený, sa právom zaraďuje na zlatú priečku nášho rebríčka. Heath Ledger a jeho Joker sa zapísali večným písmom do histórie ako jedna z najlepších záporných postáv vôbec. Je verejne známe, čím všetkým si Ledger prešiel, len aby vierohodne stvárnil postavu psychopatického klauna, terorizujúceho mesto Gotham. Napríklad, keď strávil mesiac v hotelovej izbe, s nikým sa nestretával a svoje myšlienky a postrehy si zapisoval do denníku. Za svoj herecký výkon bol ocenený, bohužiaľ, až posmrtne, a to soškou Oscara, Zlatým Glóbusom a mnohými inými oceneniami.

Christian Bale bol v kostýme Batmana úžasný. Fanúšikovia žánru konečne dostali komiksovku, kde sú záporák a hlavný hrdina vyrovnanými súpermi. My len dúfame, že sa niekedy v budúcnosti nájde aspoň 1 taký Batman a Joker, akých sme dostali od Balea a Ledgera. Pravdepodobne sa už nikomu nepodarí podať príbeh zo sveta superhrdinov tak verne, ako sa to podarilo Christopherovi Nolanovi. Snáď sa mýlim, a my všetci si ešte niekedy užijeme takú jazdu, akú nám ponúkol Temný rytier.



Dostali sme sa na koniec nášho rebríčka. Súhlasíte s ním, alebo by ste na prvé miesto zaradili celkom inú snímku?

Ktorý z hraných filmov o Batmanovi je podľa vás najlepší? zobraziť výsledkyskryť výsledky Batman (1966) Batman (1989) Batman Returns Batman Begins The Dark Knight The Dark Knight Rises Batman vs Superman: Dawn of Justice Niektorý z otrasných Schumacherových počinov Batman (1966) 0 hlasov Batman (1989) 11 hlasov Batman Returns 26 hlasov Batman Begins 13 hlasov The Dark Knight 353 hlasov The Dark Knight Rises 66 hlasov Batman vs Superman: Dawn of Justice 20 hlasov Niektorý z otrasných Schumacherových počinov 15 hlasov